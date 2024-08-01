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Haberler Galeri Nefise Karatay’dan kızı Maya’yla tatil pozu! Nefise Karatay’a yorum yağdı: Aynı annesi!
Giriş Tarihi: 01.08.2024 19:58 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 19:58

Nefise Karatay’dan kızı Maya’yla tatil pozu! Nefise Karatay’a yorum yağdı: Aynı annesi!

Eski manken, sunucu Nefise Karatay, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekiyor. Nefise Karatay, 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile evlenmiş, 2015 yılında kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Ünlü sanatçı, şimdilerde sezon yorgunluğunu tatilde atıyor. Bugün kızıyla bir paylaşım yapan Karatay'a beğeni ve yorum yağdı. İşte Nefise Karatay'ın kızı Maya ile ilgi çeken o pozu!

Nefise Karatay’dan kızı Maya’yla tatil pozu! Nefise Karatay’a yorum yağdı: Aynı annesi!

2012 yılında Yusuf Day ile evlenen ve ilk çocuğunu 2015 yılında dünyaya getiren Nefise Karatay, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Nefise Karatay’dan kızı Maya’yla tatil pozu! Nefise Karatay’a yorum yağdı: Aynı annesi!

TATİLİN TADINI ÇIKARIYOR

Sosyal medyayı sık kullanan Nefise Karatay, şimdilerde sezon yorgunluğunu tatilde atıyor.

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Nefise Karatay’dan kızı Maya’yla tatil pozu! Nefise Karatay’a yorum yağdı: Aynı annesi!

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI: ANNESİNİN KOPYASI!

Bugün kızıyla bir paylaşım yapan Karatay'a beğeni ve yorum yağdı. Hayranları ünlü isme, 'aynı annesi', 'annesinin kopyası' ve 'bu ne güzellik' gibi yorumlarda bulundu.

Nefise Karatay’dan kızı Maya’yla tatil pozu! Nefise Karatay’a yorum yağdı: Aynı annesi!

İŞTE NEFİSE KARATAY'IN KIZI MAYA İLE İLGİ ÇEKEN O POZU!

Nefise Karatay’dan kızı Maya’yla tatil pozu! Nefise Karatay’a yorum yağdı: Aynı annesi!

Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Nefise Karatay'ın son paylaşımı ilgi odağı oldu. Nefise Karatay paylaşımına "Benim aydınlık ruhlu, güzel kalpli kızım" notu da eklemeyi ihmal etmedi. Kızının annesine benzerliği gündem oldu.

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