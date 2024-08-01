Giriş Tarihi: 01.08.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
19:58
Nefise Karatay’dan kızı Maya’yla tatil pozu! Nefise Karatay’a yorum yağdı: Aynı annesi!
Eski manken, sunucu Nefise Karatay, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekiyor. Nefise Karatay, 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile evlenmiş, 2015 yılında kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Ünlü sanatçı, şimdilerde sezon yorgunluğunu tatilde atıyor. Bugün kızıyla bir paylaşım yapan Karatay'a beğeni ve yorum yağdı. İşte Nefise Karatay'ın kızı Maya ile ilgi çeken o pozu!