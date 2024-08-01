Nefise Karatay’dan kızı Maya’yla tatil pozu! Nefise Karatay’a yorum yağdı: Aynı annesi!

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI: ANNESİNİN KOPYASI!

Bugün kızıyla bir paylaşım yapan Karatay'a beğeni ve yorum yağdı. Hayranları ünlü isme, 'aynı annesi', 'annesinin kopyası' ve 'bu ne güzellik' gibi yorumlarda bulundu.