Neşeli Günler’in küçük Tuncay’ı olarak hafızalara kazınmıştı! Son hali görenleri şoke etti!

O dönemin çocuk yıldızlarından biri olan Necati Aslan, sinema dünyasından hiç kopmadı. Neşeli Günlerde izleyicileri gözyaşlarına boğan 'siz benim babamsınız' repliğiyle hafızalara kazınan Aslan, yıllar içinde kariyerini farklı bir yönde geliştirdi.