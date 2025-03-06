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Haberler Galeri Neşeli Günler’in küçük Tuncay’ı olarak hafızalara kazınmıştı! Son hali görenleri şoke etti!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 07:02

Neşeli Günler’in küçük Tuncay’ı olarak hafızalara kazınmıştı! Son hali görenleri şoke etti!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Neşeli Günler, yıllar geçse de izleyicilerin gönlündeki yerini koruyor. Turşu suyu kavgasıyla ayrılan bir ailenin dokunaklı hikayesini anlatan bu klasik yapımda, en küçük kardeş Tuncay'ı canlandıran sevimli çocuk, izleyenlerin hafızasına kazınmıştı. O masum bakışlı küçük yıldız, yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Şimdiki halini görenler, onu tanımakta güçlük çekiyor!

Neşeli Günler’in küçük Tuncay’ı olarak hafızalara kazınmıştı! Son hali görenleri şoke etti!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Neşeli Günler, aradan geçen yıllara rağmen hala izleyicilerin kalbinde özel bir yer tutuyor.

Neşeli Günler’in küçük Tuncay’ı olarak hafızalara kazınmıştı! Son hali görenleri şoke etti!

Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi dev isimlerin yer aldığı bu klasik yapımda, aile dramının en küçük üyesi olan 'Tuncay' karakteri de izleyenlerin hafızasına kazınmıştı.

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Neşeli Günler’in küçük Tuncay’ı olarak hafızalara kazınmıştı! Son hali görenleri şoke etti!

Peki, o masum bakışlı küçük çocuk şimdi ne yapıyor?

Neşeli Günler’in küçük Tuncay’ı olarak hafızalara kazınmıştı! Son hali görenleri şoke etti!

O dönemin çocuk yıldızlarından biri olan Necati Aslan, sinema dünyasından hiç kopmadı. Neşeli Günlerde izleyicileri gözyaşlarına boğan 'siz benim babamsınız' repliğiyle hafızalara kazınan Aslan, yıllar içinde kariyerini farklı bir yönde geliştirdi.

Neşeli Günler’in küçük Tuncay’ı olarak hafızalara kazınmıştı! Son hali görenleri şoke etti!

Şimdi onu görenler, bir zamanlar Yeşilçam'ın sevimli çocuğu olduğuna inanmakta zorlanıyor!