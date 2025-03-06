Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
07:02
Neşeli Günler’in küçük Tuncay’ı olarak hafızalara kazınmıştı! Son hali görenleri şoke etti!
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Neşeli Günler, yıllar geçse de izleyicilerin gönlündeki yerini koruyor. Turşu suyu kavgasıyla ayrılan bir ailenin dokunaklı hikayesini anlatan bu klasik yapımda, en küçük kardeş Tuncay'ı canlandıran sevimli çocuk, izleyenlerin hafızasına kazınmıştı. O masum bakışlı küçük yıldız, yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Şimdiki halini görenler, onu tanımakta güçlük çekiyor!