Giriş Tarihi: 04.03.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
06:25
Nişanlısından ayrıldı, soluğu Türkiye'de aldı! Kainat Güzeli bakın aşk acısına çareyi nasıl buldu...
2018 Kainat Güzeli Catriona Gray, nişanlısı Sam Milby ile yollarını ayırdıktan sonra rotasını Türkiye'ye çevirdi! Ünlü modelin Kapadokya ve İstanbul maceralarını Merve Yurtyapan sizler için derledi. İşte Catriona Gray'in kilim dokuyup çömlek yapan, Kapalıçarşı'da alışverişe çıkan ve Türk kahvesine bayılan Gray'in ilham dolu yolculuğu...