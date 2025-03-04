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Haberler Galeri Nişanlısından ayrıldı, soluğu Türkiye'de aldı! Kainat Güzeli bakın aşk acısına çareyi nasıl buldu...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 06:22 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 06:25

Nişanlısından ayrıldı, soluğu Türkiye'de aldı! Kainat Güzeli bakın aşk acısına çareyi nasıl buldu...

2018 Kainat Güzeli Catriona Gray, nişanlısı Sam Milby ile yollarını ayırdıktan sonra rotasını Türkiye'ye çevirdi! Ünlü modelin Kapadokya ve İstanbul maceralarını Merve Yurtyapan sizler için derledi. İşte Catriona Gray'in kilim dokuyup çömlek yapan, Kapalıçarşı'da alışverişe çıkan ve Türk kahvesine bayılan Gray'in ilham dolu yolculuğu...

MERVE YURTYAPAN
Nişanlısından ayrıldı, soluğu Türkiye’de aldı! Kainat Güzeli bakın aşk acısına çareyi nasıl buldu...

2018 Kainat Güzeli Catriona Gray, nişanlısı Sam Milby ile geçtiğimiz haftalarda ilişkisini bitirdi.

Nişanlısından ayrıldı, soluğu Türkiye’de aldı! Kainat Güzeli bakın aşk acısına çareyi nasıl buldu...

Filipinli model, ayrılığın ardından arkadaşlarıyla birlikte soluğu Türkiye'de aldı.

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Nişanlısından ayrıldı, soluğu Türkiye’de aldı! Kainat Güzeli bakın aşk acısına çareyi nasıl buldu...

Önce Kapadokya'ya giden tescilli güzel burada kilim dokudu, çömlek yaptı ve yeraltı şehirlerini gezdi.

Nişanlısından ayrıldı, soluğu Türkiye’de aldı! Kainat Güzeli bakın aşk acısına çareyi nasıl buldu...

İLHAM DOLU BİR KENT
Catrıona'nın Kapadokya sonrası rotası İstanbul'du.

Nişanlısından ayrıldı, soluğu Türkiye’de aldı! Kainat Güzeli bakın aşk acısına çareyi nasıl buldu...

Şehrin her köşesinin ilham dolu olduğunu söyleyen Gray, Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi ve Sultanahmet Camii'ni gezdi.