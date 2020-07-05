Nükhet Duru mayolu pozuyla sosyal medyada ilgi odağı oldu! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti!

Usta sanatçı Nükhet Duru sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Pop müziğinin billur sesli güzeli de pandemi sonrası soluğu denizde alanlardan. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı son olarak beyaz mayosuyla çekildiği pozunu hayranlarıyla paylaştı. Usta sanatçının paylaşımına takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi. Çoğu takipçi ilerleyen yaşına rağmen ünlü şarkıcının hala çok zarif ve güzel olduğunu vurguladı. Nükhet Duru'nun yaşı merak konusu oldu. İşte Nükhet Duru ve diğer ünlü isimlerin yaşları…