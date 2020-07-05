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mayolu pozuyla sosyal medyada ilgi odağı oldu! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti!

Usta sanatçı paylaşımıyla adından söz ettirdi. Pop müziğinin billur sesli güzeli de pandemi sonrası soluğu denizde alanlardan. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı son olarak beyaz mayosuyla çekildiği pozunu hayranlarıyla paylaştı. Usta sanatçının paylaşımına takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi. Çoğu takipçi ilerleyen yaşına rağmen ünlü şarkıcının hala çok zarif ve güzel olduğunu vurguladı. Nükhet Duru'nun yaşı merak konusu oldu. İşte Nükhet Duru ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 05.07.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 12:08
Nükhet Duru mayolu pozuyla sosyal medyada ilgi odağı oldu! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti!

Usta sanatçı paylaşımıyla adından söz ettirdi. Pop müziğinin billur sesli güzeli de pandemi sonrası soluğu denizde alanlardan. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı son olarak beyaz mayosuyla çekildiği pozunu hayranlarıyla paylaştı. Usta sanatçının paylaşımına takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi. Çoğu takipçi ilerleyen yaşına rağmen ünlü şarkıcının hala çok zarif ve güzel olduğunu vurguladı. Nükhet Duru'nun yaşı merak konusu oldu. İşte Nükhet Duru ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Nükhet Duru mayolu pozuyla sosyal medyada ilgi odağı oldu! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti!

1970'lerden bugünlere albüm yapımlarına imza atan ve birçok klasikleşmiş şarkı seslendirmiş olan popüler müzik sanatçısı paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Nükhet Duru mayolu pozuyla sosyal medyada ilgi odağı oldu! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti!

Pop müziğinin billur sesli güzeli de pandemi sonrası soluğu denizde alanlardan.

Nükhet Duru mayolu pozuyla sosyal medyada ilgi odağı oldu! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti!

hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı son olarak beyaz mayosuyla çekildiği pozunu hayranlarıyla paylaştı.

Nükhet Duru mayolu pozuyla sosyal medyada ilgi odağı oldu! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti!


paylaşımının altına "Napalım çocuklar, biz de öğrendik bu sosyal medyanın adabını. En azından burada güzel anıları arşivliyoruz, hoş oluyor." notunu düştü.

Nükhet Duru mayolu pozuyla sosyal medyada ilgi odağı oldu! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti!


Usta sanatçının paylaşımına takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi. Çoğu takipçi ilerleyen yaşına rağmen ünlü şarkıcının hala çok zarif ve güzel olduğunu vurguladı.

Nükhet Duru mayolu pozuyla sosyal medyada ilgi odağı oldu! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti!

İşte 'nun o çok konuşulan beyaz mayolu pozu...

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