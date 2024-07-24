Giriş Tarihi: 24.07.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
12:50
O tatlı çocuk büyüdü! Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu!
En son Bir Derdim Var dizisinde izlediğimiz Ataberk Mutlu bir zamanların çocuk yıldızıydı... Adeta setlerde büyüyen Ataberk Mutlu değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanan, bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...