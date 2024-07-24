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Haberler Galeri O tatlı çocuk büyüdü! Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu!
Giriş Tarihi: 24.07.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:50

O tatlı çocuk büyüdü! Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu!

En son Bir Derdim Var dizisinde izlediğimiz Ataberk Mutlu bir zamanların çocuk yıldızıydı... Adeta setlerde büyüyen Ataberk Mutlu değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanan, bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

O tatlı çocuk büyüdü! Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu!

Çocukluğu ekranlarda geçen Karadayı, Poyraz Karayel, Şevkat Yerimdar gibi sevilen dizilerde yer alan Ataberk Mutlu son olarak Birce Akalay'ın başrıol olduğu Bir Derdim Var dizisinde yer almıştı.

O tatlı çocuk büyüdü! Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu!

'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu büyüdü.

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O tatlı çocuk büyüdü! Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu!

Bir Derdim Var'ın Arif'ini tanıyabildiniz mi? Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Bir zamanların çocuk yıldızı Ataberk Mutlu, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

O tatlı çocuk büyüdü! Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu!

Ataberk Mutlu, Bir Derdim Var dizisinde Arif karakterine hayat verdi.

O tatlı çocuk büyüdü! Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu!

Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor.

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