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Haberler Galeri O yasak bizde olsa ortalık karışırdı! CHP'liler LGBT'liler'le kol kola girip protesto ederdi
Giriş Tarihi: 21.05.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 07:47

O yasak bizde olsa ortalık karışırdı! CHP'liler LGBT'liler'le kol kola girip protesto ederdi

Cannes'da bu yıl kırmızı halı bambaşkaydı! Göğüs dekolteleri, transparan elbiseler, sınır tanımayan tasarımlar tarihe karıştı. Çünkü festival, radikal bir kararla "aşırı dekolte"ye yasak getirdi! Peki bu cesur adım, yıldızları nasıl etkiledi? Moda dünyasında sarsıntı yaratan bu kural, Türkiye'de uygulanmış olsaydı neler olurdu? Yüksel Aytuğ, Cannes'daki bu çarpıcı değişimi köşesine taşıdı.

YÜKSEL AYTUĞ
O yasak bizde olsa ortalık karışırdı! CHP’liler LGBT’liler’le kol kola girip protesto ederdi

Cannes Film Festivali Organizasyon Komitesi'nin bu yıl kırmızı halıya "Aşırı dekolte yasağı" getirmesini geçen hafta bu sütunlarda "devrim" olarak nitelemiş ve dünyanın artık çıplaklıktan yorulduğunu yazmıştım.
Ödül gecesinde pek çok ünlü isim bu ilke kararına uydu. Ölçülü giyim kuşamlarıyla, çıplaklığın festivali gölgelemesine izin vermediler. Karar, genel olarak büyük bir olgunlukla karşılandı.

O yasak bizde olsa ortalık karışırdı! CHP’liler LGBT’liler’le kol kola girip protesto ederdi

DÜŞÜNDÜM DE, AYNI KISITLAMA BİZDE OLSAYDI NE OLURDU?
Bir hayal etsenize; örneğin Altın Portakal'da böyle bir kararın açıklandığını... Vallahi yer yerinden oynardı. Özellikle CHP'liler, daha önce olduğu gibi LGBT'lilerle kol kola girip hem Antalya'daki Cam Piramit'in önünde hem de İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapıp, gökkuşağı renklerine bürünerek slogan üstüne slogan atarlardı. Ne organizasyon komitesinin yobazlığı kalırdı ne hükümetin diktatörlüğü...
Arkasından da bu kararı protesto etmek isteyen sözde özgürlük havarileri; sokakta, sahnede, ekranda teşhircilik yapmak için aradıkları bahaneyi bulur, çıplaklıkta birbirleriyle yarışırlardı...


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O yasak bizde olsa ortalık karışırdı! CHP’liler LGBT’liler’le kol kola girip protesto ederdi

KURTULUŞUMUZ AHLAKLI TOPLUMDA
Hasan Kalyoncu Üniversitesi yıllardır son derece önemli ve bir o kadar da faydalı bir iş yapıyor. Ahlak Şûrası düzenliyor.
Bu yıl 6'ncısı düzenlenen şûrayı çok önemsiyorum. Zira ahlaki çözülmeyi toplumumuzun geleceğini tehdit eden en büyük tehlike olarak görüyorum.

O yasak bizde olsa ortalık karışırdı! CHP’liler LGBT’liler’le kol kola girip protesto ederdi

Çok şükür terörsüz Türkiye'ye ulaşmak üzereyiz. Ekonomimiz iyi yolda. Uluslararası alanda piyonluktan oyun kuruculuğa terfi ettik. Ama ahlak erozyonuna engel olamazsak üzerine kat çıkacağımız sağlam bir temelimiz olmaz. Bunu tesis etmenin yolu da Hasan Kalyoncu Üniversitesi gibi taşın altına elini sokacak kuruluşların akademik tespit ve tedavilerinden geçiyor.

O yasak bizde olsa ortalık karışırdı! CHP’liler LGBT’liler’le kol kola girip protesto ederdi

Bu köşede yıllardır "Ahlak, namus, vicdan" diye mürekkep tüketen biri olarak şûra'ya emek veren herkesi yürekten kutluyorum.
Keşke milletimize ahlaki değerleri hatırlatmak için şûra toplamak zorunda kalmasaydık.