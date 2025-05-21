O yasak bizde olsa ortalık karışırdı! CHP’liler LGBT’liler’le kol kola girip protesto ederdi

DÜŞÜNDÜM DE, AYNI KISITLAMA BİZDE OLSAYDI NE OLURDU?

Bir hayal etsenize; örneğin Altın Portakal'da böyle bir kararın açıklandığını... Vallahi yer yerinden oynardı. Özellikle CHP'liler, daha önce olduğu gibi LGBT'lilerle kol kola girip hem Antalya'daki Cam Piramit'in önünde hem de İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapıp, gökkuşağı renklerine bürünerek slogan üstüne slogan atarlardı. Ne organizasyon komitesinin yobazlığı kalırdı ne hükümetin diktatörlüğü...

Arkasından da bu kararı protesto etmek isteyen sözde özgürlük havarileri; sokakta, sahnede, ekranda teşhircilik yapmak için aradıkları bahaneyi bulur, çıplaklıkta birbirleriyle yarışırlardı...



