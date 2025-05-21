Giriş Tarihi: 21.05.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
07:47
O yasak bizde olsa ortalık karışırdı! CHP'liler LGBT'liler'le kol kola girip protesto ederdi
Cannes'da bu yıl kırmızı halı bambaşkaydı! Göğüs dekolteleri, transparan elbiseler, sınır tanımayan tasarımlar tarihe karıştı. Çünkü festival, radikal bir kararla "aşırı dekolte"ye yasak getirdi! Peki bu cesur adım, yıldızları nasıl etkiledi? Moda dünyasında sarsıntı yaratan bu kural, Türkiye'de uygulanmış olsaydı neler olurdu? Yüksel Aytuğ, Cannes'daki bu çarpıcı değişimi köşesine taşıdı.