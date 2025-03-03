Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oğlunun 15 yaşında baba olduğu konuşuluyordu! Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 14:14

Oğlunun 15 yaşında baba olduğu konuşuluyordu! Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu!

Kourtney Kardashian ve Scott Disick'in 15 yaşındaki oğulları Mason Disick hakkında ortaya atılan çarpıcı iddialar kısa sürede gündeme bomba gibi oturmuştu. Mason'a ait olduğu öne sürülen bir Instagram hesabından paylaşılan ekran görüntüleri, genç ismin bir çocuğu olduğu yönündeki söylentileri körüklerken, Kourtney Kardashian bu iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Oğlunun 15 yaşında baba olduğu konuşuluyordu! Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu!

Söz konusu hesapta yapılan soru-cevap paylaşımlarında Mason'ın kendisine "Baba oldun mu?" diye sorulduğunda "Evet, çocuğum vardı" şeklinde yanıt verdiği iddia edilmişti.

Oğlunun 15 yaşında baba olduğu konuşuluyordu! Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu!

Hesaptan ayrıca Mason ile küçük kardeşi Reign Disick arasında geçtiği iddia edilen mesajlaşmalar da paylaşılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oğlunun 15 yaşında baba olduğu konuşuluyordu! Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu!

Söz konusu iddiaların ardından Kardashian-Jenner ailesi konuyla ilgili sessizliğini korurken ilk açıklama Kourtney Kardashian'dan geldi.

Oğlunun 15 yaşında baba olduğu konuşuluyordu! Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu!

45 yaşındaki Kardashian, Instagram hikayesinde paylaştığı mesajda, 15 yaşındaki oğlu Mason'ın geçen yıl Piper adında bir kız çocuğu olduğu iddialarını net bir dille yalanladı.

Oğlunun 15 yaşında baba olduğu konuşuluyordu! Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu!

"Genellikle kendim veya ailem hakkındaki söylentilere ve komplo teorilerine yanıt vermem, ancak bu durum çocuğumla ilgili. Birilerinin bu yalanları gerçek sanmasına izin vermek doğru olmaz. Bu iddialar kesinlikle doğru değil," ifadelerini kullandı.