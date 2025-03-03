Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
14:14
Oğlunun 15 yaşında baba olduğu konuşuluyordu! Kourtney Kardashian sessizliğini bozdu!
Kourtney Kardashian ve Scott Disick'in 15 yaşındaki oğulları Mason Disick hakkında ortaya atılan çarpıcı iddialar kısa sürede gündeme bomba gibi oturmuştu. Mason'a ait olduğu öne sürülen bir Instagram hesabından paylaşılan ekran görüntüleri, genç ismin bir çocuğu olduğu yönündeki söylentileri körüklerken, Kourtney Kardashian bu iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.