Giriş Tarihi: 20.11.2023 12:53
Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın fenomen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Yerli Barbara Palvin"
Yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı, Aşk 101 dizisindeki Osman karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde rol alan Selahattin Paşalı, Ömer dizisiyle ekranlara döndü. Paşalı, 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturduktan sonra Leyla Pera adını verdikleri ilk kızlarını kucaklarını almıştı. Mutlu evliliğiyle parmakla gösterilen Selahattin Paşalı'nın eşi Lara, güzelliğiyle adeta hayran bıraktı. Takipçileri Lara Paşalı'yı dünyaca ünlü manken Barbara Palvin'e benzetti.