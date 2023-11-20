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Haberler Galeri Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın fenomen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Yerli Barbara Palvin"
Giriş Tarihi: 20.11.2023 12:53

Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın fenomen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Yerli Barbara Palvin"

Yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı, Aşk 101 dizisindeki Osman karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde rol alan Selahattin Paşalı, Ömer dizisiyle ekranlara döndü. Paşalı, 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturduktan sonra Leyla Pera adını verdikleri ilk kızlarını kucaklarını almıştı. Mutlu evliliğiyle parmakla gösterilen Selahattin Paşalı'nın eşi Lara, güzelliğiyle adeta hayran bıraktı. Takipçileri Lara Paşalı'yı dünyaca ünlü manken Barbara Palvin'e benzetti.

Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı’nın fenomen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Yerli Barbara Palvin

Yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı, Aşk 101 dizisindeki Osman karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son olarak Hazal Kaya ile 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde rol alan Selahattin Paşalı, yeni dizisi Ömer ile seyirci karşısına çıktı.

Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı’nın fenomen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Yerli Barbara Palvin

Selahattin Paşalı, 7 aylık hamileyken sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu.

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Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı’nın fenomen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Yerli Barbara Palvin

Bodrum'da dünyaevine giren çiftin, nikahından fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı.

Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı’nın fenomen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Yerli Barbara Palvin

Ünlü çift aynı yıl ilk kızları Leyla Pera'yı 1 Temmuz'da kucaklarına almıştı.

Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı’nın fenomen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Yerli Barbara Palvin

Mutlu evliliğiyle parmakla gösterilen yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı güzelliğiyle mest etti.

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