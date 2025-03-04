Giriş Tarihi: 04.03.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
15:13
Oyuncu Müge Boz'dan ailesiyle yeni paylaşım geldi! Hayranları adeta beğeni yağmuruna tuttu...
Basketbolcu Caner Erdeniz'le 2019 yılında dünya evine giren oyuncu Müge Boz, aynı yıl kızları Vina'yı kucağına almıştı. Güzel oyuncu, ilk anneliğin heyecanını yaşarken geçtiğimiz Haziran ayında da oğlu Rika'yı dünyaya getirdi. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu son olarak ailesiyle hallerini paylaştı. İşte hayranlarının adeta beğeni yağmuruna tuttuğu o kareler...