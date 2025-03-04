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Haberler Galeri Oyuncu Müge Boz'dan ailesiyle yeni paylaşım geldi! Hayranları adeta beğeni yağmuruna tuttu...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 15:13 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 15:13

Oyuncu Müge Boz'dan ailesiyle yeni paylaşım geldi! Hayranları adeta beğeni yağmuruna tuttu...

Basketbolcu Caner Erdeniz'le 2019 yılında dünya evine giren oyuncu Müge Boz, aynı yıl kızları Vina'yı kucağına almıştı. Güzel oyuncu, ilk anneliğin heyecanını yaşarken geçtiğimiz Haziran ayında da oğlu Rika'yı dünyaya getirdi. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu son olarak ailesiyle hallerini paylaştı. İşte hayranlarının adeta beğeni yağmuruna tuttuğu o kareler...

Oyuncu Müge Boz’dan ailesiyle yeni paylaşım geldi! Hayranları adeta beğeni yağmuruna tuttu...

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz 2019 yılında Barselona'da evlenmişti.

Oyuncu Müge Boz’dan ailesiyle yeni paylaşım geldi! Hayranları adeta beğeni yağmuruna tuttu...

Çift mutlu evliliklerini kısa süre sonra Vina adını verdikleri kız çocukları ile taçlandırmıştı.

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Oyuncu Müge Boz’dan ailesiyle yeni paylaşım geldi! Hayranları adeta beğeni yağmuruna tuttu...

Ünlü oyuncu Müge Boz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olacağını duyurmuştu.

Oyuncu Müge Boz’dan ailesiyle yeni paylaşım geldi! Hayranları adeta beğeni yağmuruna tuttu...

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

39 yaşındaki oyuncu hayranlarına bu müjdeli haberi verirken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Oyuncu Müge Boz’dan ailesiyle yeni paylaşım geldi! Hayranları adeta beğeni yağmuruna tuttu...

VİNA ABLA OLDU!

Güzel oyuncu Müge Boz'un ikinci bebeği de dünyaya gelmişti.