Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
11:41
Oyunculara Zembilli'nin en sevdikleri yanı soruldu! En çok verilen yanıt 'samimiyet' oldu!
atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği dizisi 'Zembilli' her cuma yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan Zembilli'nin yönetmen koltuğunda Deniz Yılmaz Şayir oturuyor. Zembilli halkının sıcacık hikayesini her hafta izleyicilerle buluşturan dizinin oyuncuları, Zembilli'nin kendileri için ne ifade ettiğini tek kelime ile açıkladı.