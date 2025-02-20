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Haberler Galeri Oyunculara Zembilli'nin en sevdikleri yanı soruldu! En çok verilen yanıt 'samimiyet' oldu!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:41

Oyunculara Zembilli'nin en sevdikleri yanı soruldu! En çok verilen yanıt 'samimiyet' oldu!

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği dizisi 'Zembilli' her cuma yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan Zembilli'nin yönetmen koltuğunda Deniz Yılmaz Şayir oturuyor. Zembilli halkının sıcacık hikayesini her hafta izleyicilerle buluşturan dizinin oyuncuları, Zembilli'nin kendileri için ne ifade ettiğini tek kelime ile açıkladı.

Oyunculara Zembilli’nin en sevdikleri yanı soruldu! En çok verilen yanıt ’samimiyet’ oldu!

Oyuncuların verdiği en popüler cevap 'samimiyet' olurken, setten kameralara yansıyan görüntüler de bu durumun kanıtı niteliğinde oldu.

Oyunculara Zembilli’nin en sevdikleri yanı soruldu! En çok verilen yanıt ’samimiyet’ oldu!

Birbirleri ile eğlenceli anlar geçiren oyuncuların samimiyeti hem diziye hem de fotoğraflara yansıyor.

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Oyunculara Zembilli’nin en sevdikleri yanı soruldu! En çok verilen yanıt ’samimiyet’ oldu!

Sude Zülal Güler: Köyün dokusu en sevdiğim yanı ve masumiyet.

Damlasu İkizoğlu: Samimiyet

Atakan Hoşgören: Yemekleri (gülüyor)

Oyunculara Zembilli’nin en sevdikleri yanı soruldu! En çok verilen yanıt ’samimiyet’ oldu!

Yalçın Hafızoğlu: Hayatın içinden olması…

Melisa Bostancıoğlu: Sıcaklık

Dilaray Yeşilyaprak: Samimiyet

Aykut Yılmaz: Oyuncu arkadaşlarım

Oyunculara Zembilli’nin en sevdikleri yanı soruldu! En çok verilen yanıt ’samimiyet’ oldu!

Murat Akkoyunlu: Aile ilişkisi

Burak Can: Samimiyet

Melis Özçimen: Doğallık

Elmas Evşen: Geçmişte yaşanıyor olması

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