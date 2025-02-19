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Haberler Galeri Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan şiddet gördüğü iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Darp izleri...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:31

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan şiddet gördüğü iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Darp izleri...

Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı gerilim sonrası strese girerek kalp spazmı geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Kontrollerin ardından taburcu edilen Deniz'in eşi Samar Dadgar da sert sözlerle ailesine tepki göstermişti. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, sessizliğini koruyan eski eşi Feyza Aktan da ilk kez konuştu. Bakın darp iddiaları ve ortaya çıkan fotoğraflar hakkında neler söyledi?

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan şiddet gördüğü iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Darp izleri...

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın, görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemik, tüm aileyi karıştırdı. Karısının tarafını tutan Özcan Deniz'in arası annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşiyle açılmıştı.

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan şiddet gördüğü iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Darp izleri...

Özcan Deniz'in erkek kardeşi Ercan Deniz, GÜNAYDIN'A son durumu anlatmıştı.

"ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DÖVDÜ"
Ercan Deniz, "Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü" demişti.

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Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan şiddet gördüğü iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Darp izleri...

"DADGAR'A ELİM DEĞMEDİ DOKUNMADIM"

Daha önce "Artık benim ailemle aramda hiçbir bağ kalmadı. Her şeyin sorumlusu o sinsi kız kardeşim" diyen Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz açıklama yaptı. Bir magazin programına bağlanan anne Deniz, "Asla, elim değmedi dokunmadım. Asla öyle bir şey yoktur. 3 yıldır Samar'la görüşmedim. Evinin yolunu bilmiyorum. Görmedim, görüşmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Ne aramışım ne de o beni aramadı. Ben hatta hediyesini de taktım kabul ettim. Tamam yavrum dedim. Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Hediyesini taktım, yemeğimi verdim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum. 40 yıl ayrılmadılar da. 3 yıldır neden bu hale neden geldiler. Burayı düşünüyorum. Özcan kazandı, doğru. Bir o kadar da Ercan kazandı. ki kazancı kattılar doğru. Bir havuzda yüzdüler. Evlatlarıma ikisi de getirdi. Ben ikisiyle de gurur duyuyorum. İyi ki de diyorum böyle aslanları dünyaya getirmişim, böyle aslanların annesiyim. 6 çocuğum var, 4 kızım. Eşimden ayrıldığımda küçücüklerdi. Baba oldum, ana oldum.

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan şiddet gördüğü iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Darp izleri...

"BENİ NEDEN İSTEMEDİLER BİLMİYORUM"

Ercan evin demirbaşı oldu. Kol kola verdik, evlendirdik çocuklarımı. Ev bark sahibi oldular. Ben buradan Özcan'a sesleniyorum. Özcan, 20 yıl oldu, hep sana gelip yalvardığım buydu. Oğlum ne olursun sen de evlen. Evlendi, sormadım, kimdir, nereden getirdin. Sevindim aman dedim yuva sahibi olsun. Hamile kaldı beni doğumuna beni istememişler. Valla saygısızlık yapmadım, gitmedim. Beni neden istemediler bilmiyorum. Gitmedim, telefon başından da ayrılmadım. Özcan bebek olunca beni aradı. Özcan dedim bebeğin bana videosunu at. Özcan gönderdi. Ben şükür namazını kıldım. Ben düşman mı oldum, ben bir gün gelin döven kaynana mı oldum, ben çocuğumu dövmedim.

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan şiddet gördüğü iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Darp izleri...

"OĞLUMU BENDEN AYIRMAK İSTİYORLAR"
Samar Dadgar'ın ailesi oğlumu benden, bu aileden ayırmak istiyorlar. Çünkü Özcan bu Özcan değil. Diyorlar ki Özcan parayı getirdi Ercan da parayı çalıştırdı. O kadar da Ercan koydu üzerine. Ben 4 sene Feyza'nın dizinden kalkmadım. Yavrum ne olur değişir, annem yapma, yavrum yapma dedim. Yapamadılar, ayrıldılar. Özcan için uzaklaştırma kararı aldım. Bizim konumuz ağabey ile anlaşın malları ayırın. Aranız açılmadan, birbirinizi kırmadan anlaşın. Benim kızımın güzellik salonu vardı Kuşadası'nda. Güzel çalışıyordu, ekmek getiriyordu, çocuğunu okutuyordu. O videodan sonra kızıma bir müşteri gitmedi. Biz o videonun açıklamasını istiyoruz. O video yoktur, uyduruktur. Özcan'a sesleniyorum, yayınlayacağım dediği videoyu yayınlasın. Gelini döven görümce diye haberler çıkıyor. Dövmedik, elimiz değmesin. Özcan bana torunumu bana getirmiyor, bana acı çektiriyor. Özcan Deniz kardeşi Yurda'yı dövdü. Fena vurdu. Baş parmakları morardı. Hizmetçi kadın yetişti" ifadelerini kullanmıştı.

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