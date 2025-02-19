Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:31
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan şiddet gördüğü iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Darp izleri...
Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı gerilim sonrası strese girerek kalp spazmı geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Kontrollerin ardından taburcu edilen Deniz'in eşi Samar Dadgar da sert sözlerle ailesine tepki göstermişti. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, sessizliğini koruyan eski eşi Feyza Aktan da ilk kez konuştu. Bakın darp iddiaları ve ortaya çıkan fotoğraflar hakkında neler söyledi?