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Haberler Galeri Özgü Namal eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez görüntülendi! Özgü Namal ve çocukları...

eşi 'ın ölümünün ardından ! ...

Geçtiğimiz hafta acı bir biçimde hayata gözlerini yuman oyuncu 'ın eşi sevenlerini yasa boğmuştu. Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki Serdar Oral'ın ölümü ile sarsılan eşi Özgü Namal . Yanında oğlu Nefes Oral ve kızı Elem Su Oral da bulunan Özgü Namal muhabirlere el işareti yaparak soru sorulmamasını istedi. Daha önce Özgü Namal'ın henüz çok küçük yaşta olan çocuklarına babalarının vefat ettiğini söylemediği yönünde haberler çıkmıştı. İşte eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez ortaya çıkan ...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 14:22
Eşinin ölümü ile sarsılan Özgü Namal ilk kez görüntülendi! İşte eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez ortaya çıkan Özgü Namal ve çocukları...

Eşinin ölümü ile sarsılan Özgü Namal ilk kez görüntülendi! İşte eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez ortaya çıkan Özgü Namal ve çocukları...

Geçtiğimiz günlerde acı bir şekilde hayata gözlerini yuman oyuncu 'ın eşi sevenlerini yasa boğmuştu. Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki Serdar Oral'ın ölümü ile sarsılan eşi Özgü Namal .

Eşinin ölümü ile sarsılan Özgü Namal ilk kez görüntülendi! İşte eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez ortaya çıkan Özgü Namal ve çocukları...

Eşinin ölümü ile sarsılan Özgü Namal ilk kez görüntülendi! İşte eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez ortaya çıkan Özgü Namal ve çocukları...

Yanında oğlu Nefes Oral ve kızı Elem Su Oral da bulunan muhabirlere el işareti yaparak soru sorulmamasını istedi.

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Eşinin ölümü ile sarsılan Özgü Namal ilk kez görüntülendi! İşte eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez ortaya çıkan Özgü Namal ve çocukları...

Eşinin ölümü ile sarsılan Özgü Namal ilk kez görüntülendi! İşte eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez ortaya çıkan Özgü Namal ve çocukları...

Karşısında muhabirimizi görünce şaşıran oyuncu, "Nasılsınız?" sorusuna, "Hayırdır?" cevabını verip, tepki gösterdikten sonra aracının direksiyonuna geçti ve uzaklaştı.

Eşinin ölümü ile sarsılan Özgü Namal ilk kez görüntülendi! İşte eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez ortaya çıkan Özgü Namal ve çocukları...

Eşinin ölümü ile sarsılan Özgü Namal ilk kez görüntülendi! İşte eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez ortaya çıkan Özgü Namal ve çocukları...

Daha önce 'ın henüz çok küçük yaşta olan çocuklarına babalarının vefat ettiğini söylemediği yönünde haberler çıkmıştı.

Eşinin ölümü ile sarsılan Özgü Namal ilk kez görüntülendi! İşte eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez ortaya çıkan Özgü Namal ve çocukları...

Eşinin ölümü ile sarsılan Özgü Namal ilk kez görüntülendi! İşte eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez ortaya çıkan Özgü Namal ve çocukları...

İşte eşi 'ın ölümünün ardından ilk kez ortaya çıkan ve çocukları...

Eşinin ölümü ile sarsılan Özgü Namal ilk kez görüntülendi! İşte eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez ortaya çıkan Özgü Namal ve çocukları...

Eşinin ölümü ile sarsılan Özgü Namal ilk kez görüntülendi! İşte eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez ortaya çıkan Özgü Namal ve çocukları...

53 yaşındaki 'ın ölümünün ardından hayatı ile ilgili çok ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Eşinin ölümü ile sarsılan Özgü Namal ilk kez görüntülendi! İşte eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez ortaya çıkan Özgü Namal ve çocukları...

Eşinin ölümü ile sarsılan Özgü Namal ilk kez görüntülendi! İşte eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez ortaya çıkan Özgü Namal ve çocukları...

ile 7 yıl önce evlenen Köyceğiz'de stresten uzak doğa ile iç içe bir yaşam sürüyordu.

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