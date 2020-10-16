Geçtiğimiz hafta acı bir biçimde hayata gözlerini yuman oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral sevenlerini yasa boğmuştu. Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki Serdar Oral'ın ölümü ile sarsılan eşi Özgü Namal ilk kez görüntülendi. Yanında oğlu Nefes Oral ve kızı Elem Su Oral da bulunan Özgü Namal muhabirlere el işareti yaparak soru sorulmamasını istedi. Daha önce Özgü Namal'ın henüz çok küçük yaşta olan çocuklarına babalarının vefat ettiğini söylemediği yönünde haberler çıkmıştı. İşte eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez ortaya çıkan Özgü Namal ve çocukları...