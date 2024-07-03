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Haberler Galeri Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sı... 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in bakım evindeki son hali üzdü!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:30

Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sı... 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in bakım evindeki son hali üzdü!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tuluğ Çizgen sayısız film ve dizide yer aldı. Şimdilerde 76 yaşında olan Tuluğ Çizgen özellikle 80'li yıllarda yayınlanan Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile hafızalara kazındı. Sonrasında yine komedi dizilerinin vazgeçilmezi haline gelen oyuncu Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti. Geniş kitlelerce tanınıp sevilen Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli görüntüsü çok konuşulmuştu. Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden bakım evinde kalan yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı. Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...

Perihan Abla’nın ’Meraklı Melahat’ı, Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı... 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali üzdü!

Komedi film ve dizilerinin ilk akla gelen kadın oyuncuların Tuluğ Çizgen son görüntüsü ile gündem oldu.

Perihan Abla’nın ’Meraklı Melahat’ı, Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı... 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali üzdü!

Sayısız film ve dizide yer alan usta oyuncu Tuluğ Çizgen Perihan Abla'da "Meraklı Melahat", Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti.

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Perihan Abla’nın ’Meraklı Melahat’ı, Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı... 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali üzdü!

Geniş kitlelerce tanınıp sevilen Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli görüntüsü çok konuşulmuştu.

Perihan Abla’nın ’Meraklı Melahat’ı, Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı... 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali üzdü!

Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı.

Perihan Abla’nın ’Meraklı Melahat’ı, Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı... 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali üzdü!

Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...

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