Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:50
Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
12:03
Pınar Altuğ kızı Su Atacan'ı paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı! "Ne ara büyüdü"
Dünya Kız Çocukları Günü'nde ünlü isimlerden ilgi odağı olan paylaşımlar geldi. Kız çocuğu sahibi ünlülerden olan Pınar Altuğ da Dünya Kız Çocukları Günü'nü paylaştığı kare ile kutladı. Sosyal medya hesabından kızı Su Atacan'ın bebeklik karesini paylaşan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı. Şimdilerde 14 yaşında olan Su Atacan'ın bebekliğini görenler "Ne çabuk büyüdü de güzeller güzeli bir kız oldu" yorumlarında bulundu. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ve ünlü isimlerin kızları ile Dünya Kız Çocukları Günü pozları...