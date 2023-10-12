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Haberler Galeri Pınar Altuğ kızı Su Atacan'ı paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı! "Ne ara büyüdü"
Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 12:03

Pınar Altuğ kızı Su Atacan'ı paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı! "Ne ara büyüdü"

Dünya Kız Çocukları Günü'nde ünlü isimlerden ilgi odağı olan paylaşımlar geldi. Kız çocuğu sahibi ünlülerden olan Pınar Altuğ da Dünya Kız Çocukları Günü'nü paylaştığı kare ile kutladı. Sosyal medya hesabından kızı Su Atacan'ın bebeklik karesini paylaşan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı. Şimdilerde 14 yaşında olan Su Atacan'ın bebekliğini görenler "Ne çabuk büyüdü de güzeller güzeli bir kız oldu" yorumlarında bulundu. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ve ünlü isimlerin kızları ile Dünya Kız Çocukları Günü pozları...

Pınar Altuğ kızı Su Atacan’ı paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı! Ne ara büyüdü

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde ünlü isimlerden kızları ile pozlar ardı ardına geldi. Bu isimlerden biri de Pınar Altuğ idi.

Pınar Altuğ kızı Su Atacan’ı paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı! Ne ara büyüdü

Dünya Kız Çocukları Günü'nde ünlü isimlerden ilgi odağı olan paylaşımlar geldi. Kız çocuğu sahibi ünlülerden olan Pınar Altuğ da Dünya Kız Çocukları Günü'nü paylaştığı kare ile kutladı. Sosyal medya hesabından kızı Su Atacan'ın bebeklik karesini paylaşan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı.

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Pınar Altuğ kızı Su Atacan’ı paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı! Ne ara büyüdü

Şimdilerde 14 yaşında olan Su Atacan'ın bebekliğini görenler "Ne çabuk büyüdü de güzeller güzeli bir kız oldu" yorumlarında bulundu.

Pınar Altuğ kızı Su Atacan’ı paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı! Ne ara büyüdü

Annesini oynadığı dizi setinde tanıştığı ve aşık olduğu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ bu zamana kadar yapılan tüm yaş farkı eleştirilerine mutlu evliliği ile yanıt verdi.

Pınar Altuğ kızı Su Atacan’ı paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı! Ne ara büyüdü

İkili birbirlerine olan aşkları ve aile yaşantıları ile övgüleri topluyor.

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