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Haberler Galeri Pınar Aylin daha önce hiç görmediğiniz kızının son halini paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi: Kendini doğurmuş!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:10

Pınar Aylin daha önce hiç görmediğiniz kızının son halini paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi: Kendini doğurmuş!

"Deliler Gibi" şarkısıyla 90'lara damga vuran ünlü şarkıcı Pınar Aylin, kısa sürede kariyerinin zirvesine tırmandı. Ünlü şarkıcının şimdilerde genç bir kızı var. Pınar Aylin, yaptığı paylaşımla kızı Maya'nın doğum gününü kutladı. Ünlü şarkıcının kızını görenler ne kadar büyüdüğünü görerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Pınar Aylin daha önce hiç görmediğiniz kızının son halini paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi: Kendini doğurmuş!

Pınar Aylin, bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile şöhreti yakalamıştı.

Pınar Aylin daha önce hiç görmediğiniz kızının son halini paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi: Kendini doğurmuş!

Evlenen ve bir de kız bebek dünyaya getiren ünlü şarkıcı, uzun zamandır ekranlardan da uzakta!

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Pınar Aylin daha önce hiç görmediğiniz kızının son halini paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi: Kendini doğurmuş!

ŞİMDİLERDE 21 YAŞINDA

Ünlü şarkıcının kızı şimdilerde 21 yaşında!

Pınar Aylin daha önce hiç görmediğiniz kızının son halini paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi: Kendini doğurmuş!

KIZININ SON HALİNİ PAYLAŞTI

Şarkıcı, büyüyen Maya'nın doğum gününü kutladı. Aylin, çok özel paylaşımıyla beğenildi.

Pınar Aylin daha önce hiç görmediğiniz kızının son halini paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi: Kendini doğurmuş!

"BAHTIN ÇOK GÜZEL OLSUN"

Pınar Aylin, kızının son halini paylaşarak fotoğrafın altına, "İyi ki doğdun benim güzeller güzeli. Sonsuz aşkım✨🧿✨Şansın bol, bahtın çok güzel olsun🙏🏻" notunu ekledi.

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