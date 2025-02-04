Giriş Tarihi: 04.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
11:10
Pınar Aylin daha önce hiç görmediğiniz kızının son halini paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi: Kendini doğurmuş!
"Deliler Gibi" şarkısıyla 90'lara damga vuran ünlü şarkıcı Pınar Aylin, kısa sürede kariyerinin zirvesine tırmandı. Ünlü şarkıcının şimdilerde genç bir kızı var. Pınar Aylin, yaptığı paylaşımla kızı Maya'nın doğum gününü kutladı. Ünlü şarkıcının kızını görenler ne kadar büyüdüğünü görerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.