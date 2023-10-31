Giriş Tarihi: 31.10.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 06:25

Pınar Aylin'in 21 yaşındaki kızı Maya güzelliğiyle hayran bıraktı! "Tıpkı annesinin gençliği"

Pınar Aylin'in kızı Maya'yı siz bir de şimdi görün! Pınar Aylin, bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile şöhreti yakalamıştı. 90'lara adeta damga vuran isim kısa sürede kariyerinin zirvesine tırmandı. Yalan Rüzgarı dizisinin yakışıklı Dany'si Michael Damian ile yaptığı düetle müzik dünyasının unutulmazları arasına giren Pınar Aylin güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 51 yaşında olan Pınar Aylin'in 21 yaşında Maya adında bir de kızı var. Pınar Aylin, birçok ünlünün aksine kızı Maya'yı ekranlardan uzak büyüttü. Pınar Aylin kızı Maya ile fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşınca büyük beğeni topladı. İşte güzelliğiyle hayran bırakan Pınar Aylin'in kızı Maya...