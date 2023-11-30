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Haberler Galeri Pınar Aylin'in 21 yaşındaki kızı Maya'yı gören şaştı kaldı! 'Abla - kardeş gibisiniz'
Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 09:16

Pınar Aylin'in 21 yaşındaki kızı Maya'yı gören şaştı kaldı! 'Abla - kardeş gibisiniz'

Pınar Aylin'in kızı Maya'yı görenler gözlerine inanamadı. Pınar Aylin, bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile şöhreti yakalamıştı. 90'lara adeta damga vuran isim kısa sürede kariyerinin zirvesine tırmandı. Yalan Rüzgarı dizisinin yakışıklı Dany'si Michael Damian ile yaptığı düetle müzik dünyasının unutulmazları arasına giren Pınar Aylin güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 50 yaşında olan Pınar Aylin'in 21 yaşında Maya adında bir de kızı var. Pınar Aylin, birçok ünlünün aksine kızı Maya'yı ekranlardan uzak büyüttü. Pınar Aylin, kızı Maya ile bir fotoğrafını paylaştı. Aylin'in paylaşımına yorum yağdı. İşte Pınar Aylin'in güzeller güzeli kızı Maya...

Pınar Aylin’in 21 yaşındaki kızı Maya’yı gören şaştı kaldı! ’Abla - kardeş gibisiniz’

Pınar Aylin'in kızı Maya güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Maya'nın annesi ile benzerlikleri Pınar Aylin'in takipçilerinin çok hoşuna gitti.

Pınar Aylin’in 21 yaşındaki kızı Maya’yı gören şaştı kaldı! ’Abla - kardeş gibisiniz’

Pınar Aylin, bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile şöhreti yakalamıştı.

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Pınar Aylin’in 21 yaşındaki kızı Maya’yı gören şaştı kaldı! ’Abla - kardeş gibisiniz’

90'lara adeta damga vuran isim kısa sürede kariyerinin zirvesine tırmandı.

Pınar Aylin’in 21 yaşındaki kızı Maya’yı gören şaştı kaldı! ’Abla - kardeş gibisiniz’

Yalan Rüzgarı dizisinin yakışıklı Dany'si Michael Damian ile yaptığı düetle müzik dünyasının unutulmazları arasına giren Pınar Aylin güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

Pınar Aylin’in 21 yaşındaki kızı Maya’yı gören şaştı kaldı! ’Abla - kardeş gibisiniz’

Şimdilerde 50 yaşında olan Pınar Aylin'in 21 yaşında Maya adında bir de kızı var.

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