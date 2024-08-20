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Haberler Galeri Reha Muhtar ile şarkıcı Nilüfer daha 4 aylıkken evlat edindi! 24 yaşındaki Ayşe Nazlı’yı görenler hayran kaldı!
Giriş Tarihi: 20.08.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:46

Reha Muhtar ile şarkıcı Nilüfer daha 4 aylıkken evlat edindi! 24 yaşındaki Ayşe Nazlı’yı görenler hayran kaldı!

65 yaşındaki Reha Muhtar ile usta sanatçı Nilüfer uzun süren birlikteliklerinden sonra büyük uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinmişti. 4 aylıkken ünlü çift tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı artık güzeller güzeli genç bir kız. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu, sosyal medyada gündem oldu. İşte 24 yaşındaki Ayşe Nazlı'nın son hali…

Reha Muhtar ile şarkıcı Nilüfer daha 4 aylıkken evlat edindi! 24 yaşındaki Ayşe Nazlı’yı görenler hayran kaldı!

Tam 24 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinilen Ayşe Nazlı, şimdilerde çok güzel bir genç kız oldu. Ayşe Nazlı'nın son hali merak konusu oldu. İşte sosyal medyada ilgi odağı olan Ayşe Nazlı…

Reha Muhtar ile şarkıcı Nilüfer daha 4 aylıkken evlat edindi! 24 yaşındaki Ayşe Nazlı’yı görenler hayran kaldı!

Nilüfer, 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı'ya olan sevgisini her defasında ortaya koyuyor.

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Reha Muhtar ile şarkıcı Nilüfer daha 4 aylıkken evlat edindi! 24 yaşındaki Ayşe Nazlı’yı görenler hayran kaldı!

Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı 24 yaşında...

Reha Muhtar ile şarkıcı Nilüfer daha 4 aylıkken evlat edindi! 24 yaşındaki Ayşe Nazlı’yı görenler hayran kaldı!

Sosyal medyadan kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu beğeni topladı...

Reha Muhtar ile şarkıcı Nilüfer daha 4 aylıkken evlat edindi! 24 yaşındaki Ayşe Nazlı’yı görenler hayran kaldı!

İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekti.

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