Giriş Tarihi: 20.08.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
10:46
Reha Muhtar ile şarkıcı Nilüfer daha 4 aylıkken evlat edindi! 24 yaşındaki Ayşe Nazlı’yı görenler hayran kaldı!
65 yaşındaki Reha Muhtar ile usta sanatçı Nilüfer uzun süren birlikteliklerinden sonra büyük uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinmişti. 4 aylıkken ünlü çift tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı artık güzeller güzeli genç bir kız. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu, sosyal medyada gündem oldu. İşte 24 yaşındaki Ayşe Nazlı'nın son hali…