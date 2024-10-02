Giriş Tarihi: 02.10.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
11:31
Reha Muhtar'ın felç kalma durumu var mı? Eski sevgilisi Nilüfer'den Reha Muhtar açıklaması!
Eski televizyoncu Reha Muhtar,19 Ağustos'ta evinde düşerek beyin kanaması geçirmişti. Reha Muhtar'ın son sağlık durumunu bir dönem aşk yaşadığı şarkıcı Nilüfer açıkladı. Reha Muhtar'ın eski hayat arkadaşı şarkıcı Nilüfer geçtiğimiz haftalarda kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile hastane ziyaretinde bulunmuştu. Son olarak görüntülenen Nilüfer, Reha Muhtar'ın son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Reha Muhtar'ın felç kalma durumu var mı?