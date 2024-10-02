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Haberler Galeri Reha Muhtar'ın felç kalma durumu var mı? Eski sevgilisi Nilüfer'den Reha Muhtar açıklaması!
Giriş Tarihi: 02.10.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 11:31

Reha Muhtar'ın felç kalma durumu var mı? Eski sevgilisi Nilüfer'den Reha Muhtar açıklaması!

Eski televizyoncu Reha Muhtar,19 Ağustos'ta evinde düşerek beyin kanaması geçirmişti. Reha Muhtar'ın son sağlık durumunu bir dönem aşk yaşadığı şarkıcı Nilüfer açıkladı. Reha Muhtar'ın eski hayat arkadaşı şarkıcı Nilüfer geçtiğimiz haftalarda kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile hastane ziyaretinde bulunmuştu. Son olarak görüntülenen Nilüfer, Reha Muhtar'ın son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Reha Muhtar'ın felç kalma durumu var mı?

Reha Muhtar’ın felç kalma durumu var mı? Eski sevgilisi Nilüfer’den Reha Muhtar açıklaması!

Nilüfer vefalı çıktı! Eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ı geçtiğimiz günlerde hastanede ziyaret eden Nilüfer'den, ünlü televizyoncunun sağlık durumu hakkında yeni bilgi geldi...

Reha Muhtar’ın felç kalma durumu var mı? Eski sevgilisi Nilüfer’den Reha Muhtar açıklaması!

Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl? 19 Ağustos'ta evinde düşerek beyin kanaması geçiren Reha Muhtar'dan haber var...

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Reha Muhtar’ın felç kalma durumu var mı? Eski sevgilisi Nilüfer’den Reha Muhtar açıklaması!

Reha Muhtar, geçtiğimiz haftalarda Sarıyer'de bulunan evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isme ilk müdahaleyi oğlu kalp masajıyla yapmıştı.

Reha Muhtar’ın felç kalma durumu var mı? Eski sevgilisi Nilüfer’den Reha Muhtar açıklaması!

20 Ağustos gecesi bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilen gazetecinin, hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti.

Reha Muhtar’ın felç kalma durumu var mı? Eski sevgilisi Nilüfer’den Reha Muhtar açıklaması!

KIZIYLA BİRLİKTE ZİYARETE GİTTİ

Geçtiğimiz günlerde ünlü televizyoncunun eski hayat arkadaşı Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı ile birlikte Reha Muhtar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

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