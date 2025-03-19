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Haberler Galeri Sabancılar'a damat olacaktı... Kerem Bürsin ve Melisa Tapan aşkı bitti! Ayrılma sebebine çok şaşıracaksınız...
Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:26

Sabancılar'a damat olacaktı... Kerem Bürsin ve Melisa Tapan aşkı bitti! Ayrılma sebebine çok şaşıracaksınız...

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan, bir süredir ilişki yaşıyordu. Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, zaman zaman birlikte katıldıkları etkinliklerle de magazin gündeminde yer alıyordu. Ancak ünlü çiftin evlenmesi beklenirken, Kerem Bürsin ve Melisa Tapan'dan ayrılık kararı geldi. Aşklarının sona ermesiyle birlikte, çiftin neden böyle bir adım attığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmamışken, ortaya atılan iddia herkesi şoke etti!

Sabancılar’a damat olacaktı... Kerem Bürsin ve Melisa Tapan aşkı bitti! Ayrılma sebebine çok şaşıracaksınız...

'Güneşi Beklerken' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Kerem Bürsin, hem aşk hayatıyla hem de oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiryor.

Sabancılar’a damat olacaktı... Kerem Bürsin ve Melisa Tapan aşkı bitti! Ayrılma sebebine çok şaşıracaksınız...

Geçmişte Hande Erçel ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerle aşk yaşayan Bürsin'in kalbi uzun süreden beri boştu.

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Sabancılar’a damat olacaktı... Kerem Bürsin ve Melisa Tapan aşkı bitti! Ayrılma sebebine çok şaşıracaksınız...

Mavi Mağara filminde başrolünü oynayan Kerem Bürsin yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sabancılar’a damat olacaktı... Kerem Bürsin ve Melisa Tapan aşkı bitti! Ayrılma sebebine çok şaşıracaksınız...

Adı sürekli farklı isimlerle anılan Kerem Bürsin'in, Sabancıların torunu Melisa Tapan'la aşk yaşıyor.

Sabancılar’a damat olacaktı... Kerem Bürsin ve Melisa Tapan aşkı bitti! Ayrılma sebebine çok şaşıracaksınız...

Kerem Bürsin senaryosunu Osman Kaya ile beraber yazdığı ve başrolünü Devrim Özkan'la paylaştığı "Mavi Mağara filminin röportajları sırasında özel hayatında aşık olduğunu açıklamıştı.