Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
10:26
Sabancılar'a damat olacaktı... Kerem Bürsin ve Melisa Tapan aşkı bitti! Ayrılma sebebine çok şaşıracaksınız...
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan, bir süredir ilişki yaşıyordu. Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, zaman zaman birlikte katıldıkları etkinliklerle de magazin gündeminde yer alıyordu. Ancak ünlü çiftin evlenmesi beklenirken, Kerem Bürsin ve Melisa Tapan'dan ayrılık kararı geldi. Aşklarının sona ermesiyle birlikte, çiftin neden böyle bir adım attığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmamışken, ortaya atılan iddia herkesi şoke etti!