Giriş Tarihi: 18.08.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
21:21
Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenazesindeki izdihama tepki gösterdi! Şafak Sezer: Hayatımda böyle bir şey görmedim!
Türk sinemasının usta ismi Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Aydemir Akbaş'ın vefatı sonrası bugün Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından ünlü sanatçı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Birçok ünlü isimin katıldığı cenaze töreninde yaşananlar da güne adeta damga vurdu. Cenaze töreninde ünlü isimleri görmek isteyenler, tören sırasında izdiham oluşturdu. Yaşananlar sonrası Şafak Sezer, isyan etti.