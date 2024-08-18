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Giriş Tarihi: 18.08.2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 21:21

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenazesindeki izdihama tepki gösterdi! Şafak Sezer: Hayatımda böyle bir şey görmedim!

Türk sinemasının usta ismi Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Aydemir Akbaş'ın vefatı sonrası bugün Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından ünlü sanatçı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Birçok ünlü isimin katıldığı cenaze töreninde yaşananlar da güne adeta damga vurdu. Cenaze töreninde ünlü isimleri görmek isteyenler, tören sırasında izdiham oluşturdu. Yaşananlar sonrası Şafak Sezer, isyan etti.

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş’ın cenazesindeki izdihama tepki gösterdi! Şafak Sezer: Hayatımda böyle bir şey görmedim!

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş’ın cenazesindeki izdihama tepki gösterdi! Şafak Sezer: Hayatımda böyle bir şey görmedim!

"NEREDEN BİR 'AYDOŞ' DAHA BULACAĞIM"

Aydemir Akbaş'ın yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses, dostuna son görev için törene geldi. Göz yaşlarına hakim olamayan Tatlıses: 'Aydemir kimseden para istemez, yardım istemez. Herkesten sevgi beklerdi. Severdim ama oda beni severdi. Anlatacak çok şey var ama böyle 2 dakikaya sığmaz.

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Şafak Sezer, Aydemir Akbaş’ın cenazesindeki izdihama tepki gösterdi! Şafak Sezer: Hayatımda böyle bir şey görmedim!

CENAZE TÖRENİNDE YAŞANANLAR GÜNE DAMGA VURDU

Cenaze töreninde ise yaşananlar adeta güne damga vurdu.

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş’ın cenazesindeki izdihama tepki gösterdi! Şafak Sezer: Hayatımda böyle bir şey görmedim!

CENAZEDE İZDİHAM…

Cenaze töreninde ünlü isimleri görmek isteyenler, tören sırasında izdiham oluşturdu. Yaşananlar sonrası Şafak Sezer, isyan etti.

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş’ın cenazesindeki izdihama tepki gösterdi! Şafak Sezer: Hayatımda böyle bir şey görmedim!

"AKIL HASTANESİNDEN KAÇANLAR…"

Sezer, "Hayatımda böyle bir şey ne gördüm, ne yaşadım. Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi. Para isteyen mi dersin, iş isteyen mi! Dua edemedik, hiçbir şey yapamadık. İbrahim Tatlıses 45 yıllık arkadaşıyla vedalaşmaya gelmiş, zor duruma düştü. Tabutun etrafını garip kıyafetli tiktokçu çocuklar sarmış, garip hareketler yapıyorlar. Akıl alır gibi değil, insan biraz saygı duyar" ifadelerini kullandı.

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