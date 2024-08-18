Şafak Sezer, Aydemir Akbaş’ın cenazesindeki izdihama tepki gösterdi! Şafak Sezer: Hayatımda böyle bir şey görmedim!

"AKIL HASTANESİNDEN KAÇANLAR…"

Sezer, "Hayatımda böyle bir şey ne gördüm, ne yaşadım. Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi. Para isteyen mi dersin, iş isteyen mi! Dua edemedik, hiçbir şey yapamadık. İbrahim Tatlıses 45 yıllık arkadaşıyla vedalaşmaya gelmiş, zor duruma düştü. Tabutun etrafını garip kıyafetli tiktokçu çocuklar sarmış, garip hareketler yapıyorlar. Akıl alır gibi değil, insan biraz saygı duyar" ifadelerini kullandı.