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Haberler Galeri Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ı meğer yakışıklı oyuncunun babasıymış! İşte öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...
Giriş Tarihi: 11.10.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 14:28

Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ı meğer yakışıklı oyuncunun babasıymış! İşte öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Kemal Sunal'ın kahkahaya boğan filmlerinden Sakar Şakir yeniden ekrana gelmesiyle ilgi odağı oldu. Dillere pelesenk olan replikleriyle Yeşilçam'ın unutulmazlarından olmayı başaran Sakar Şakir birçok usta ismi de kadrosunda barındırmıştı... Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen gibi usta isimlerin yer aldığı Sakar Şakir'in sarhoş tipi 'Marmara Kazım''ı ise hakkındaki gerçekle herkesi şoke etti. Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ı şimdilerin yakışıklı oyuncunun babası çıktı! İşte Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ı Macit Flordun'un oyuncu oğlu ve sizin için derlediğimiz öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sakar Şakir’in ’Marmara Kazım’ı meğer yakışıklı oyuncunun babasıymış! İşte öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

"Yanıyosun Fuat Abi" repliği ile hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncularından Macit Flordun meğer şimdilerin ünlü oyuncusunun babasıymış... Sakar Şakir filmindeki 'Marmara Kazım' rolü ile tanınan usta oyuncu herkesi şaşırttı. Yeniden ekrana gelmesiyle ilgi odağı olan Sakar Şakir'in unutulmaz karakteri Marmara Kazım bakın kimin babasıymış...

Sakar Şakir’in ’Marmara Kazım’ı meğer yakışıklı oyuncunun babasıymış! İşte öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Sakar Şakir tekrarıyla hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor.

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Sakar Şakir’in ’Marmara Kazım’ı meğer yakışıklı oyuncunun babasıymış! İşte öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Son olarak ekrana gelmesiyle yeniden ilgi odağı olan Sakar Şakir'in sarhoş tipi 'Marmara Kazım''ı hakkındaki gerçekle herkesi şoke etti.

Sakar Şakir’in ’Marmara Kazım’ı meğer yakışıklı oyuncunun babasıymış! İşte öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Yeşilçam'ın en iyi sarhoş tiplemesiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Macit Flordun'u şimdilerin ünlü ismine benzeten çoktur. Bu benzerlik çok normal çünkü armut dibine düşmüş ve usta ismin oğlu da babasının izinden gitmiş... İşte Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ı Macit Flordun'un oyuncu oğlu ve sizin için derlediğimiz öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sakar Şakir’in ’Marmara Kazım’ı meğer yakışıklı oyuncunun babasıymış! İşte öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Yeşilçam filmlerinde bir türlü ayık rollerde göremediğimiz Macit Flordun da şimdilerde seyircileri ekrana kilitleyen ünlü bir oyuncu Tardu Flordun'un babası.

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