Giriş Tarihi: 11.10.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 14:28

Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ı meğer yakışıklı oyuncunun babasıymış! İşte öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Kemal Sunal'ın kahkahaya boğan filmlerinden Sakar Şakir yeniden ekrana gelmesiyle ilgi odağı oldu. Dillere pelesenk olan replikleriyle Yeşilçam'ın unutulmazlarından olmayı başaran Sakar Şakir birçok usta ismi de kadrosunda barındırmıştı... Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen gibi usta isimlerin yer aldığı Sakar Şakir'in sarhoş tipi 'Marmara Kazım''ı ise hakkındaki gerçekle herkesi şoke etti. Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ı şimdilerin yakışıklı oyuncunun babası çıktı! İşte Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ı Macit Flordun'un oyuncu oğlu ve sizin için derlediğimiz öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...