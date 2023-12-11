Giriş Tarihi: 11.12.2023 15:42
Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
15:56
“Çocuğum travma yaşadı” Şarkıcı Berkay’ın kızı yaralanmıştı! Mobilya firması hakkında karar
Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti geçtiğimiz yıl mobilyalarını yenilettikten hemen sonra çocuk odasında ranzaya çıkmaya çalışan 6 yaşındaki kızları Arya'nın üzerine mobilya parçası düşmüştü. Talihsiz kaza sonrası kızı yaralanan Berkay, mobilya şirketine mallarının ayıplı olduğu gerekçesiyle dava açtı. Dava kapsamında Özlem Ada Şahin tanık olarak dinlendi. Şahin, çocuğunun travma yaşadığını, çocuk odası mobilyalarını hemen çöpe attığını söyledi.