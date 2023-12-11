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Haberler Galeri “Çocuğum travma yaşadı” Şarkıcı Berkay’ın kızı yaralanmıştı! Mobilya firması hakkında karar
Giriş Tarihi: 11.12.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 15:56

“Çocuğum travma yaşadı” Şarkıcı Berkay’ın kızı yaralanmıştı! Mobilya firması hakkında karar

Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti geçtiğimiz yıl mobilyalarını yenilettikten hemen sonra çocuk odasında ranzaya çıkmaya çalışan 6 yaşındaki kızları Arya'nın üzerine mobilya parçası düşmüştü. Talihsiz kaza sonrası kızı yaralanan Berkay, mobilya şirketine mallarının ayıplı olduğu gerekçesiyle dava açtı. Dava kapsamında Özlem Ada Şahin tanık olarak dinlendi. Şahin, çocuğunun travma yaşadığını, çocuk odası mobilyalarını hemen çöpe attığını söyledi.

Deniz YUSUFOĞLU
“Çocuğum travma yaşadı” Şarkıcı Berkay’ın kızı yaralanmıştı! Mobilya firması hakkında karar

Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz yıl İstanbul'daki evlerinin mobilyalarını yeniletmişti. Teslimattan yaklaşık bir ay sonra Kasım 2022'de çiftin 6 yaşındaki kızı Arya, çocuk odasında ranzasına çıkarken talihsiz bir kaza geçirmişti.

“Çocuğum travma yaşadı” Şarkıcı Berkay’ın kızı yaralanmıştı! Mobilya firması hakkında karar

Küçük kız, tutunduğu mobilya parçası ayrılınca düşmüş, parça ise üzerine düşmüştü. Kızı yaralanan Özlem Ada Şahin, talihsiz kazayı sosyal medya hesabından duyurarak dava açacaklarını açıklamıştı.

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“Çocuğum travma yaşadı” Şarkıcı Berkay’ın kızı yaralanmıştı! Mobilya firması hakkında karar

MOBİLYA ŞİRKETİNE DAVA
Şarkıcı Berkay Şahin, avukatı Sergen Ali Neli aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak "Malın ayıplı olmasından kaynanan sözleşme bedelinden indirim" davası açtı.

“Çocuğum travma yaşadı” Şarkıcı Berkay’ın kızı yaralanmıştı! Mobilya firması hakkında karar

Geçtiğimiz gün görülen davaya şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin ve menajer Okan Genç tanık olarak katıldı.

“Çocuğum travma yaşadı” Şarkıcı Berkay’ın kızı yaralanmıştı! Mobilya firması hakkında karar

Özlem Ada Şahin tanıklık ifadesine, davalı mobilya şirketini daha önceden tanığını, kendilerine mobilya yaptırdığını ve memnun olduğu için tekrardan tercih ettiğini belirterek başladı.

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