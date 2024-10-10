Giriş Tarihi: 10.10.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024
21:42
Şarkıcı Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihar etti! Can Bonomo’dan açıklama: Ailemiz zor bir süreçten geçiyor!
Ünlü şarkıcı Can Bonomo, ablası Funda Bonomo'nun inithar haberiyle sarsıldı. Ablasının Funda Bonomo'nun intiharıyla sarsılan Can bonomo, bugün konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaları doğrulayan Can Bonomo, dikkat çeken açıklamasıyla gündeme geldi. İşte Can Bonomo'nun o açıklaması!