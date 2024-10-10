Şarkıcı Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihar etti! Can Bonomo’dan açıklama: Ailemiz zor bir süreçten geçiyor!

İDDİALARI DOĞRULADI: AİLEMİZ ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR…

Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Can Bonomo iddiaları doğrulayarak, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız" diye konuştu.