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Haberler Galeri Şarkıcı Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihar etti! Can Bonomo’dan açıklama: Ailemiz zor bir süreçten geçiyor!
Giriş Tarihi: 10.10.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 21:42

Şarkıcı Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihar etti! Can Bonomo’dan açıklama: Ailemiz zor bir süreçten geçiyor!

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, ablası Funda Bonomo'nun inithar haberiyle sarsıldı. Ablasının Funda Bonomo'nun intiharıyla sarsılan Can bonomo, bugün konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaları doğrulayan Can Bonomo, dikkat çeken açıklamasıyla gündeme geldi. İşte Can Bonomo'nun o açıklaması!

Şarkıcı Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihar etti! Can Bonomo’dan açıklama: Ailemiz zor bir süreçten geçiyor!

Verdiği konserlerle dinleyicilerinin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Can Bonomo, geçtiğimiz gün aldığı haberle sarsıldı.

Şarkıcı Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihar etti! Can Bonomo’dan açıklama: Ailemiz zor bir süreçten geçiyor!

CAN BONOMO'NUN ABLASI İNTİHARA KALKIŞTI

Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştığı iddia edildi.

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Şarkıcı Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihar etti! Can Bonomo’dan açıklama: Ailemiz zor bir süreçten geçiyor!

CAN BONOMO'NUN ABLASI İNTİHARA KALKIŞTI

Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştığı iddia edildi.

Şarkıcı Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihar etti! Can Bonomo’dan açıklama: Ailemiz zor bir süreçten geçiyor!

İDDİALARI DOĞRULADI: AİLEMİZ ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR…

Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Can Bonomo iddiaları doğrulayarak, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız" diye konuştu.

Şarkıcı Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihar etti! Can Bonomo’dan açıklama: Ailemiz zor bir süreçten geçiyor!

"DUYGUSAL SAĞLIĞIN ÖNEMİ…"

Ayrıca Bonomo, "Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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