Şarkıcı Doğuş’tan yasak aşk skandalına yanıt geldi! İhanet iddiası magazine bomba gibi düşmüştü!

YAYINLARIN DERHAL DURDURULMASINI TALEP EDİYORUZ"

"Müvekkilim Doğuş'un evlilik hayatı ise kendisine özel olup sorumlu olduğu tek kişi de sevip saydığı ve şu an güzel bir evlilik yürüttüğü, çocuklarının annesi olan hanımefendidir. Hanımefendinin isminin zikredilmesi ve çocukların güvenliğini ihlal edecek ve psikolojisini bozacak şekilde yayın yapılması hem müvekkilimin eşinin hem de çocuklarının kişisel haklarına saldırı ve özel hayatlarının gizliliğinin ihlali niteliğindedir.