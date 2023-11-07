Giriş Tarihi: 07.11.2023 10:37
Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
10:40
Şarkıcı Doğuş'tan yasak aşk skandalına yanıt geldi! İhanet iddiası magazine bomba gibi düşmüştü!
9 yıl önce büyük bir aşkla evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılık haberi gelmişti. Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çift kısa süre sonra tekrar biraraya gelmişti. Gelin görün ki ortaya atılan ihanet iddiası magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. Bir programa katılan Esra adındaki kadın Doğuş ile karelerini paylaşarak imam nikahlı eşi olduğunu iddia etti. Avukatı aracılığıyla açıklama yaparak iddiaları yalanlayan şarkıcı, yasal yollara başvuracağını söyledi.