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Haberler Galeri Şarkıcı Doğuş'tan yasak aşk skandalına yanıt geldi! İhanet iddiası magazine bomba gibi düşmüştü!
Giriş Tarihi: 07.11.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 10:40

Şarkıcı Doğuş'tan yasak aşk skandalına yanıt geldi! İhanet iddiası magazine bomba gibi düşmüştü!

9 yıl önce büyük bir aşkla evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılık haberi gelmişti. Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çift kısa süre sonra tekrar biraraya gelmişti. Gelin görün ki ortaya atılan ihanet iddiası magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. Bir programa katılan Esra adındaki kadın Doğuş ile karelerini paylaşarak imam nikahlı eşi olduğunu iddia etti. Avukatı aracılığıyla açıklama yaparak iddiaları yalanlayan şarkıcı, yasal yollara başvuracağını söyledi.

Şarkıcı Doğuş’tan yasak aşk skandalına yanıt geldi! İhanet iddiası magazine bomba gibi düşmüştü!

Doğuş'tan skandal iddialara yanıt geldi! Yasak aşkına imam nikahı kıydığı iddia edilmişti...Hakkındaki yasak aşk iddiasının ardından ailesiyle poz veren Doğuş, bu sefer de avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada yasal yollara başvuracağını belirtti.

Şarkıcı Doğuş’tan yasak aşk skandalına yanıt geldi! İhanet iddiası magazine bomba gibi düşmüştü!

"İDDİALAR GERÇEĞE AYKIRIDIR"

Doğuş'un avukatı Feyza Aktan, Instagram hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme isimli programda geçen hafta ısrarla adını geçirdiğiniz müvekkilim Doğuş hakkındaki iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu kamuoyuna arz ederiz.

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Şarkıcı Doğuş’tan yasak aşk skandalına yanıt geldi! İhanet iddiası magazine bomba gibi düşmüştü!

Müvekkilimin Alaattin isimli bir menajeri hiçbir zaman olmamıştır. Ayrıca müvekkilim Doğuş Mahir Düz isimli şahsı da tanımamaktadır ve hiçbir şekilde ilişkileri bulunmamaktadır.

Şarkıcı Doğuş’tan yasak aşk skandalına yanıt geldi! İhanet iddiası magazine bomba gibi düşmüştü!

Programınızda yayınlanan, müvekkilin habersizce ve izni olmaksızın çekilmiş görüntülerinin yayınlanması; hem kaydeden hem de yayınlayan açısından Türk Ceza Kanununun 133. ve 34. maddeleri ile özel hayatın gizliliğini düzenleyen Kişisel Verileri Koruma Kanununa aykırıdır ve suç teşkil etmektedir."

Şarkıcı Doğuş’tan yasak aşk skandalına yanıt geldi! İhanet iddiası magazine bomba gibi düşmüştü!

YAYINLARIN DERHAL DURDURULMASINI TALEP EDİYORUZ"

"Müvekkilim Doğuş'un evlilik hayatı ise kendisine özel olup sorumlu olduğu tek kişi de sevip saydığı ve şu an güzel bir evlilik yürüttüğü, çocuklarının annesi olan hanımefendidir. Hanımefendinin isminin zikredilmesi ve çocukların güvenliğini ihlal edecek ve psikolojisini bozacak şekilde yayın yapılması hem müvekkilimin eşinin hem de çocuklarının kişisel haklarına saldırı ve özel hayatlarının gizliliğinin ihlali niteliğindedir.

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