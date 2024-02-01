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Haberler Galeri Şarkıcı Günel Zeynalova’dan aşk itirafı! Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 11:58

Şarkıcı Günel Zeynalova’dan aşk itirafı! Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı!

Şarkıcı Günel Zeynalova, AVM'de objektiflere yansıdı. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu. ''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir demet gül fotoğrafı paylaşan Zeynalova, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Azeri kızı Günel'den gelen aşk itirafı…

Şarkıcı Günel Zeynalova’dan aşk itirafı! Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı!

Şarkıcı Günel Zeynalova, AVM'de objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir demet gül fotoğrafı paylaşan Zeynalova, yanlış anlaşıldığını belirtti.

Şarkıcı Günel Zeynalova’dan aşk itirafı! Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı!

Günel, "Benim mavi takıntım var, beni seven bir hayranım göndermiş. Aşk yok, uzun zamandır hayatımda kimse yok ama olursa zaten kimseden saklamam'' diye konuştu.

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Şarkıcı Günel Zeynalova’dan aşk itirafı! Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı!

Henüz 13 yaşındayken şöhretin kapılarını aralayan Azeri kızı Günel, İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenmişti.

Şarkıcı Günel Zeynalova’dan aşk itirafı! Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı!

Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız.

Şarkıcı Günel Zeynalova’dan aşk itirafı! Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı!

''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor.

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