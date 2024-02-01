Giriş Tarihi: 01.02.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
11:58
Şarkıcı Günel Zeynalova’dan aşk itirafı! Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı!
Şarkıcı Günel Zeynalova, AVM'de objektiflere yansıdı. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu. ''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir demet gül fotoğrafı paylaşan Zeynalova, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Azeri kızı Günel'den gelen aşk itirafı…