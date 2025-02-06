Giriş Tarihi: 06.02.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
15:35
Şarkıcı Safiye Soyman "Faik benim sayemde ünlü oldu" demişti! Faik Öztürk'ten şaşırtan çıkış
Ekranların en sevilen çiftlerinden Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk son günlerde birbirleri hakkında söyledikleriyle gündeme geliyor. Daha önce Öztürk'ün 'Biz ayrılırsak çoğu şeyini kaybeder' sözü üzerine tepki göstererek "Faik'i ben meşhur ettim ben olmazsam o biter" demişti. İkili peş peşe günlerde bir programa katılarak bu durum hakkında yeni açıklamalarda bulundu. İşte Safiye-Faik çiftinin tartışmasındaki son gelişmeler...