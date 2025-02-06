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Haberler Galeri Şarkıcı Safiye Soyman "Faik benim sayemde ünlü oldu" demişti! Faik Öztürk'ten şaşırtan çıkış
Giriş Tarihi: 06.02.2025 15:31 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:35

Şarkıcı Safiye Soyman "Faik benim sayemde ünlü oldu" demişti! Faik Öztürk'ten şaşırtan çıkış

Ekranların en sevilen çiftlerinden Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk son günlerde birbirleri hakkında söyledikleriyle gündeme geliyor. Daha önce Öztürk'ün 'Biz ayrılırsak çoğu şeyini kaybeder' sözü üzerine tepki göstererek "Faik'i ben meşhur ettim ben olmazsam o biter" demişti. İkili peş peşe günlerde bir programa katılarak bu durum hakkında yeni açıklamalarda bulundu. İşte Safiye-Faik çiftinin tartışmasındaki son gelişmeler...

Şarkıcı Safiye Soyman Faik benim sayemde ünlü oldu demişti! Faik Öztürk’ten şaşırtan çıkış

Safiye Soyman, bir programa konuk olarak çok özel açıklamalarda bulunmuştu. Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk için söylediği sözler tartışma yarattmıştı.

Şarkıcı Safiye Soyman Faik benim sayemde ünlü oldu demişti! Faik Öztürk’ten şaşırtan çıkış

1985 yılında Ziya Akaröz ile evliliğini bitiren Safiye Soyman, 2000 yılından beri Faik Öztürk'le birliktelik yaşıyor.

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Şarkıcı Safiye Soyman Faik benim sayemde ünlü oldu demişti! Faik Öztürk’ten şaşırtan çıkış

İlişkileriyle her daim dikkat çeken çift, sempatik tavırlarıyla oldukça beğeniliyor.

Şarkıcı Safiye Soyman Faik benim sayemde ünlü oldu demişti! Faik Öztürk’ten şaşırtan çıkış

Aile yaşantısıyla oldukça dikkat çeken Safiye Soyman, son olarak bir programa konuk oldu. Faik Öztürk ile ilgili açıklamalarda bulunan Soyman, kısa sürede gündem oldu.

Şarkıcı Safiye Soyman Faik benim sayemde ünlü oldu demişti! Faik Öztürk’ten şaşırtan çıkış

Program sunucusu Soyman'a Faik Öztürk'ün daha önce 'Allah korusun da ayrılırsak birçok şeyini kaybeder Safiye.

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