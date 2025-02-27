Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
12:51
Şarkıcı Tuğçe Kandemir oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Günaydın gıdık reis'
"Aradan Çok Yıllar Geçti", "Ah Ellerim Kırılaydı" ve "Seni Öptüğüm Sokak" şarkılarının sahibi Tuğçe Kandemir, sessiz sedasız nikah masasına oturmuş ve ardından oğlu Demir'i kucağına almıştı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Kandemir'e, kısa sürede tebrik mesajları yağmıştı. Şimdi ise yeni bir paylaşımda bulunan güzel şarkıcı, oğlunun fotoğrafını yayınlayarak sosyal medyayı adeta salladı. O kareyi gören takipçiler, 'O ayakları yemek istiyorum' yorumunu yapmadan geçmedi...