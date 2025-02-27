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Haberler Galeri Şarkıcı Tuğçe Kandemir oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Günaydın gıdık reis'
Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:51 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 12:51

Şarkıcı Tuğçe Kandemir oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Günaydın gıdık reis'

"Aradan Çok Yıllar Geçti", "Ah Ellerim Kırılaydı" ve "Seni Öptüğüm Sokak" şarkılarının sahibi Tuğçe Kandemir, sessiz sedasız nikah masasına oturmuş ve ardından oğlu Demir'i kucağına almıştı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Kandemir'e, kısa sürede tebrik mesajları yağmıştı. Şimdi ise yeni bir paylaşımda bulunan güzel şarkıcı, oğlunun fotoğrafını yayınlayarak sosyal medyayı adeta salladı. O kareyi gören takipçiler, 'O ayakları yemek istiyorum' yorumunu yapmadan geçmedi...

Şarkıcı Tuğçe Kandemir oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! ’Günaydın gıdık reis’

'Seni Öptüğüm Sokak', 'Yanlış', 'Ne Güzel Yaratmış', 'Kalbim Kırgın' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Tuğçe Kandemir, geçtiğimiz eylül ayında sevgilisinden evlilik teklifi aldığını, sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Şarkıcı Tuğçe Kandemir oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! ’Günaydın gıdık reis’

Kandemir, mutlu anlarını "Evet dedim çocuklar" notuyla paylaşmıştı.

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Şarkıcı Tuğçe Kandemir oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! ’Günaydın gıdık reis’

MERSİN'DE DÜĞÜN

Tuğçe Kandemir, bir süredir birlikte olduğu Abdullah Karatay'la geçtiğimiz aralık ayında nikâh masasına oturmuştu.

Şarkıcı Tuğçe Kandemir oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! ’Günaydın gıdık reis’

Çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa 'evet' demişti.

Şarkıcı Tuğçe Kandemir oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! ’Günaydın gıdık reis’

Tuğçe Kandemir, sevenlerine müjdeli haberi vermişti. Ünlü isim, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.

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