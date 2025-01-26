Giriş Tarihi: 26.01.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
15:54
‘Şekerpare’nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş: O hala ‘şekerpare’!
Türk sinema tarihinde adını altın harflerle yazdırdı 'Şekerpare' filmi… İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı filmde Yaprak Özdemiroğlu, sergilediği performansla hafızalarda yer edindi. Yaprak Özdemiroğlu'nun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte takipçilerin 'O hala şekerpare' dediği ünlü oyuncunun son hali!