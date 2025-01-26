Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ‘Şekerpare’nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş: O hala ‘şekerpare’!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 15:54

‘Şekerpare’nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş: O hala ‘şekerpare’!

Türk sinema tarihinde adını altın harflerle yazdırdı 'Şekerpare' filmi… İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı filmde Yaprak Özdemiroğlu, sergilediği performansla hafızalarda yer edindi. Yaprak Özdemiroğlu'nun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte takipçilerin 'O hala şekerpare' dediği ünlü oyuncunun son hali!

‘Şekerpare’nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş: O hala ‘şekerpare’!

Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare, unutulmaz eserler arasında yerini koruyor.

‘Şekerpare’nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş: O hala ‘şekerpare’!

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı filmin başrollerinde İlyas Salman, Şener Şen ve Yaprak Özdemiroğlu oynadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
‘Şekerpare’nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş: O hala ‘şekerpare’!

Filme güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali merak konusu oldu. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu'nun yıllar sonraki görüntüsü, görenleri şoke etti.

‘Şekerpare’nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş: O hala ‘şekerpare’!

"HALA ŞEKERPARE"

Aslında bale mezunu olan Yaprak Özdemiroğlu, oyunculuğa gönül vererek birçok projede yer aldı.

‘Şekerpare’nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş: O hala ‘şekerpare’!

Şimdilerde 58 yaşında olan ünlü oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

SON DAKİKA