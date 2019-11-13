Sen Anlat Karadeniz’in final bölümünde Nefes… Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu’nu görenler hayret etti!

Sen Anlat Karadeniz final bölümüyle izleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanıyor. atv ekranlarının reyting rekortmeni efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm ile izleyicisine duygu dolu anlar yaşatacak. Sen Anlat Karadeniz bu akşam ki final bölümüyle izleyenlerini ekranlara kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz'in final bölümü izleyenleri tarafından heyecanla bekleniyor. Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünde duygusal anlar yaşanacak. Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünde, Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu İrem Helvacıoğlu her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterini canlandıran güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun Merve Helvacıoğlu isminden bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki güçlü kadın duruşuyla gönüllerde taht kurdu. atv'nin efsane dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'in çilesi bitmeyen ancak yaşadığı tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran Nefes'inin gerçek hayattaki ailesi merak konusu oldu. İşte İrem Helvacıoğlu'nun merak edilen kız kardeşi Merve Helvacıoğlu…