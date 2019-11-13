Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Sen Anlat Karadeniz’in final bölümünde Nefes… Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu’nu görenler hayret etti!

’in final bölümünde … Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i ’nu görenler hayret etti!

final bölümüyle izleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanıyor. atv ekranlarının reyting rekortmeni efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm ile izleyicisine duygu dolu anlar yaşatacak. Sen Anlat Karadeniz bu akşam ki final bölümüyle izleyenlerini ekranlara kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz'in final bölümü izleyenleri tarafından heyecanla bekleniyor. Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünde duygusal anlar yaşanacak. Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünde, Tahir ile ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterini canlandıran güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun isminden bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki güçlü kadın duruşuyla gönüllerde taht kurdu. atv'nin efsane dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'in çilesi bitmeyen ancak yaşadığı tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran Nefes'inin gerçek hayattaki ailesi merak konusu oldu. İşte İrem Helvacıoğlu'nun merak edilen kız kardeşi Merve Helvacıoğlu…

Giriş Tarihi: 13.11.2019 07:36 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 07:51
Sen Anlat Karadeniz’in final bölümünde Nefes… Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu’nu görenler hayret etti!

atv ekranlarının fenomen dizisi sürprizlerle geliyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Sen Anlat Karadeniz bu akşamda 64. bölümüyle ekranlara gelecek. Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır. Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler. Sen Anlat Karadeniz muhteşem bir final ile bu akşam izleyicisinin karşına çıkacak. Sen Anlat Karadeniz'de karakteriyle gönüllere taht kuran sosyal medya hesabından kardeşi ile fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun kardeşini görenler çok şaşırdı. İrem Helvacıoğlu ile Merve Helvacıoğlu'nu görenler abla kardeş değil sanki ikiz gibisinin yorumları yaptı. İşte merak edenler için İrem Helvacıoğlu'nun kız kardeşi ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Sen Anlat Karadeniz’in final bölümünde Nefes… Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu’nu görenler hayret etti!

NAZAN ŞORAY VE TÜRKAN ŞORAY

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sen Anlat Karadeniz’in final bölümünde Nefes… Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu’nu görenler hayret etti!

NAZAN ŞORAY, FİGEN ÇEVİK GEZER, TÜRKAN ŞORAY

Sen Anlat Karadeniz’in final bölümünde Nefes… Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu’nu görenler hayret etti!

NESLİHAN ATAGÜL

Sen Anlat Karadeniz’in final bölümünde Nefes… Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu’nu görenler hayret etti!

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Sen Anlat Karadeniz’in final bölümünde Nefes… Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu’nu görenler hayret etti!

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Sen Anlat Karadeniz’in final bölümünde Nefes… Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu’nu görenler hayret etti!

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

BİZE ULAŞIN