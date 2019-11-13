Sen Anlat Karadeniz’in final bölümünde Nefes… Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu’nu görenler hayret etti!

atv ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz sürprizlerle geliyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Sen Anlat Karadeniz bu akşamda 64. bölümüyle ekranlara gelecek. Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır. Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler. Sen Anlat Karadeniz muhteşem bir final ile bu akşam izleyicisinin karşına çıkacak. Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakteriyle gönüllere taht kuran İrem Helvacıoğlu sosyal medya hesabından kardeşi Merve Helvacıoğlu ile fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun kardeşini görenler çok şaşırdı. İrem Helvacıoğlu ile Merve Helvacıoğlu'nu görenler abla kardeş değil sanki ikiz gibisinin yorumları yaptı. İşte merak edenler için İrem Helvacıoğlu'nun kız kardeşi ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…