Giriş Tarihi: 21.02.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
19:01
Serdar Ortaç’ın baba mesleğini yaptığı biliyor muydunuz? Şarkıcının asla tahmin edemeyeceğiniz o işi!
Yasa dışı bahse teşvikten suçlanan Serdar Ortaç, bir süredir MS hastalığı ile mücadele ediyor. Yaşadığı olaylardan dolayı zor günler geçiren Serdar Ortaç, uzun süre sahnelerden uzak durarak müzik kariyerine ara vermişti. Peki ünlü şarkıcının baba mesleğini yaptığını biliyor muydunuz? İşte Serdar Ortaç'ın daha önce hiç bilmediğiniz o mesleği!