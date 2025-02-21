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Haberler Galeri Serdar Ortaç’ın baba mesleğini yaptığı biliyor muydunuz? Şarkıcının asla tahmin edemeyeceğiniz o işi!
Giriş Tarihi: 21.02.2025 18:55 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 19:01

Serdar Ortaç’ın baba mesleğini yaptığı biliyor muydunuz? Şarkıcının asla tahmin edemeyeceğiniz o işi!

Yasa dışı bahse teşvikten suçlanan Serdar Ortaç, bir süredir MS hastalığı ile mücadele ediyor. Yaşadığı olaylardan dolayı zor günler geçiren Serdar Ortaç, uzun süre sahnelerden uzak durarak müzik kariyerine ara vermişti. Peki ünlü şarkıcının baba mesleğini yaptığını biliyor muydunuz? İşte Serdar Ortaç'ın daha önce hiç bilmediğiniz o mesleği!

Serdar Ortaç’ın baba mesleğini yaptığı biliyor muydunuz? Şarkıcının asla tahmin edemeyeceğiniz o işi!

Yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Serdar Ortaç da gözaltına alınmıştı.

Savcılık ifadelerinin ardından Ortaç, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, ünlü şarkıcıya "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Serdar Ortaç’ın baba mesleğini yaptığı biliyor muydunuz? Şarkıcının asla tahmin edemeyeceğiniz o işi!

ZOR GÜNLER GEÇİRMİŞTİ

Serdar Ortaç aynı zamanda MS hastalığı ile mücadele ederek de zor günler geçirmişti.

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Serdar Ortaç’ın baba mesleğini yaptığı biliyor muydunuz? Şarkıcının asla tahmin edemeyeceğiniz o işi!

ASIL MESLEĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

Peki ünlü şarkıcının besteci ve şarkıcılığa adım atmadan önce hangi mesleği yaptığını biliyor muydunuz?

Serdar Ortaç’ın baba mesleğini yaptığı biliyor muydunuz? Şarkıcının asla tahmin edemeyeceğiniz o işi!

BABA MESLEĞİ OLAN TORNACILIK YAPIYORDU!

Şarkıcı ve besteci Serdar Ortaç, baba mesleğini yapan ender isimlerdendi. Babası tornacı olan Ortaç'ın da bir dönem tornacılık yaptığı biliniyor.

Serdar Ortaç’ın baba mesleğini yaptığı biliyor muydunuz? Şarkıcının asla tahmin edemeyeceğiniz o işi!

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