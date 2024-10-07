Giriş Tarihi: 07.10.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
11:56
Serenay Sarıkaya'nın boğaz manzaralı lüks evinde servet yatıyor! Maliyeti dudak uçuklattı! Sadece mutfağı 2 milyon TL...
Hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen popüler oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde evinin kapılarını ilk kez bir çekim için açmıştı. 32 yaşındaki güzel yıldızın boğaz manzaralı lüks evi hala konuşulıuyor. Sarıkaya'nın yatırımları için ise ekonomistlerle görüşmeden adım atmadığı ortaya çıktı. Yıldız ismin lüks evinde servet yatıyor! Saray yavrusu evinin maliyetini öğrenenlerin ağzı açık kaldı. Sadece mutfağı 2 milyon TL...