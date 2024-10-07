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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya'nın boğaz manzaralı lüks evinde servet yatıyor! Maliyeti dudak uçuklattı! Sadece mutfağı 2 milyon TL...
Giriş Tarihi: 07.10.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 11:56

Serenay Sarıkaya'nın boğaz manzaralı lüks evinde servet yatıyor! Maliyeti dudak uçuklattı! Sadece mutfağı 2 milyon TL...

Hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen popüler oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde evinin kapılarını ilk kez bir çekim için açmıştı. 32 yaşındaki güzel yıldızın boğaz manzaralı lüks evi hala konuşulıuyor. Sarıkaya'nın yatırımları için ise ekonomistlerle görüşmeden adım atmadığı ortaya çıktı. Yıldız ismin lüks evinde servet yatıyor! Saray yavrusu evinin maliyetini öğrenenlerin ağzı açık kaldı. Sadece mutfağı 2 milyon TL...

Serenay Sarıkaya’nın boğaz manzaralı lüks evinde servet yatıyor! Maliyeti dudak uçuklattı! Sadece mutfağı 2 milyon TL...

Son yıllarda kariyerinin zirvesini yaşayan 32 yaşındaki Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı. İstanbul'un göbeğinde, Boğaz'ın kıyısındaki göz kamaştırıcı evi görenleri adeta büyüledi. Verdiği röportajda "Evim vahamdır" diyen Serenay Sarkıya, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Serenay Sarıkaya’nın boğaz manzaralı lüks evinde servet yatıyor! Maliyeti dudak uçuklattı! Sadece mutfağı 2 milyon TL...

Bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Mert Demir ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir derginin kapak yıldızı oldu.

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Serenay Sarıkaya’nın boğaz manzaralı lüks evinde servet yatıyor! Maliyeti dudak uçuklattı! Sadece mutfağı 2 milyon TL...

Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya "Evimin güvenli alanım olduğunu hissetmek benim için çok önemliydi; karanlık, sıcacık yerleri seviyorum "diyor.

Serenay Sarıkaya’nın boğaz manzaralı lüks evinde servet yatıyor! Maliyeti dudak uçuklattı! Sadece mutfağı 2 milyon TL...

LEOPAR DESENLİ KOLTUKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Serenay Sarıkaya'nın leopar desenli kanepesi hakkında, "Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım.

Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Her bir parçasıyla 360 derece bağlantı kuruyor. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum! Şimdi ona bir isim vermem gerektiğini hissediyorum!" diye konuştu.

Serenay Sarıkaya’nın boğaz manzaralı lüks evinde servet yatıyor! Maliyeti dudak uçuklattı! Sadece mutfağı 2 milyon TL...

Ünlü oyuncu "Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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