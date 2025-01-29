Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
15:49
Sevtap Parman yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Sevtap Parman, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 63 yaşında olan Sevtap Parman'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor. Bir dönem cesur pozlarıyla, güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncuyu görenler 'yıllar acımasız' davranmış' demekten kendisini alamıyor. İşte Sevtap Parman'ın son hali!