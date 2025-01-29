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Haberler Galeri Sevtap Parman yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:49 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:49

Sevtap Parman yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Sevtap Parman, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 63 yaşında olan Sevtap Parman'ın son halini görenler tanımakta zorlanıyor. Bir dönem cesur pozlarıyla, güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncuyu görenler 'yıllar acımasız' davranmış' demekten kendisini alamıyor. İşte Sevtap Parman'ın son hali!

Sevtap Parman yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

Bir dönem Yeşilçam'ın zirvesinde olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor? Yeşilçam oyuncularının son halleri görenleri şoke etti.

Sevtap Parman yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve daha birçok isim ile kamera karşısına geçen ve oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak konusu oldu.

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Sevtap Parman yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadın karakterlerine hayat veren Sevtap Parman'a da yıllar acımadı... Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Sevtap Parman yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Sevtap Parman yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

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