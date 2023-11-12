Şevval Sam yeni yaşını "Ölüler Günü Festivali'nde" kutladı "Bi ölüverip sıfırlanayım dedim"

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam 50. yaş gününde hayalini gerçekleştirdi. Ünlü sanatçı Şevval Sam 50. yaş gününü Meksika'da 'Ölüler Günü Festivali'nde' kutladı. 50. yaş gününü 'Ölüler Günü Festivali'nde kutlayan ünlü sanatçı Şevval Sam o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 'En büyük hayalim Meksika Ölüler gününe gitmekti' Ünlü oyuncu paylaşımına şu notu düştü: Çoook uzaklardan yazıyorum dostlar..(11 saat fark😅)..bu sene bi 11 saat geç gireyim yeni yaşıma dedim, neyse dönünce öderim 😅 hatta ölüler gününde bi ölüverip gelip sıfırlanayım dedim. 50 yıldır bu planette olmak çok enteresan, düşününce..acısıyla tatlısıyla hikayemi seviyorum ❤️bunca yıl en büyük hayalim Meksika Ölüler gününe gitmekti.. Prenses'imin ülkesine😉 #princessthecamper bu sene bu hayalimi yarı yüz yaşımda gerçekleştirdim. Dünya değişiyor her geçen gün, gezmek görmek lazım. Hayatımın en güzel tatilini yaptım diyebilirim. Bir kaç fotoğraf paylaşıyorum. Devamı gelir..bi açılış yapayım. Yeni yaşımı kutlayan herkese çoook teşekkür ediyorum. Cevap verebildiklerim veremediklerim..Sevginiz benim için çok kıymetli bunu unutmayın lütfen Ünlü oyuncunun paylaşımına ise sevenlerinden beğeni ve doğum günü tebrikleri geldi.