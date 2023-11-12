Şevval Sam yeni yaşını "Ölüler Günü Festivali'nde" kutladı "Bi ölüverip sıfırlanayım dedim"

Çoook uzaklardan yazıyorum dostlar..(11 saat fark😅)..bu sene bi 11 saat geç gireyim yeni yaşıma dedim, neyse dönünce öderim 😅 hatta ölüler gününde bi ölüverip gelip sıfırlanayım dedim. 50 yıldır bu planette olmak çok enteresan, düşününce..acısıyla tatlısıyla hikayemi seviyorum ❤️bunca yıl en büyük hayalim Meksika Ölüler gününe gitmekti.. Prenses'imin ülkesine😉 #princessthecamper bu sene bu hayalimi yarı yüz yaşımda gerçekleştirdim. Dünya değişiyor her geçen gün, gezmek görmek lazım. Hayatımın en güzel tatilini yaptım diyebilirim. Bir kaç fotoğraf paylaşıyorum. Devamı gelir..bi açılış yapayım. Yeni yaşımı kutlayan herkese çoook teşekkür ediyorum. Cevap verebildiklerim veremediklerim..Sevginiz benim için çok kıymetli bunu unutmayın lütfen