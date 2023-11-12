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Haberler Galeri Şevval Sam yeni yaşını "Ölüler Günü Festivali'nde" kutladı "Bi ölüverip sıfırlanayım dedim"
Giriş Tarihi: 12.11.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 11:29

Şevval Sam yeni yaşını "Ölüler Günü Festivali'nde" kutladı "Bi ölüverip sıfırlanayım dedim"

Ünlü sanatçı Şevval Sam 50. yaş gününü Meksika'da "Ölüler Günü Festivali'nde" kutladı. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Şevval Sam yeni yaşını Ölüler Günü Festivali’nde kutladı Bi ölüverip sıfırlanayım dedim

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam 50. yaş gününde hayalini gerçekleştirdi. Ünlü sanatçı Şevval Sam 50. yaş gününü Meksika'da "Ölüler Günü Festivali'nde" kutladı.

Şevval Sam yeni yaşını Ölüler Günü Festivali’nde kutladı Bi ölüverip sıfırlanayım dedim

50. yaş gününü "Ölüler Günü Festivali'nde kutlayan ünlü sanatçı Şevval Sam o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Şevval Sam yeni yaşını Ölüler Günü Festivali’nde kutladı Bi ölüverip sıfırlanayım dedim

"En büyük hayalim Meksika Ölüler gününe gitmekti"

Ünlü oyuncu paylaşımına şu notu düştü:

Şevval Sam yeni yaşını Ölüler Günü Festivali’nde kutladı Bi ölüverip sıfırlanayım dedim

Çoook uzaklardan yazıyorum dostlar..(11 saat fark😅)..bu sene bi 11 saat geç gireyim yeni yaşıma dedim, neyse dönünce öderim 😅 hatta ölüler gününde bi ölüverip gelip sıfırlanayım dedim. 50 yıldır bu planette olmak çok enteresan, düşününce..acısıyla tatlısıyla hikayemi seviyorum ❤️bunca yıl en büyük hayalim Meksika Ölüler gününe gitmekti.. Prenses'imin ülkesine😉 #princessthecamper bu sene bu hayalimi yarı yüz yaşımda gerçekleştirdim. Dünya değişiyor her geçen gün, gezmek görmek lazım. Hayatımın en güzel tatilini yaptım diyebilirim. Bir kaç fotoğraf paylaşıyorum. Devamı gelir..bi açılış yapayım. Yeni yaşımı kutlayan herkese çoook teşekkür ediyorum. Cevap verebildiklerim veremediklerim..Sevginiz benim için çok kıymetli bunu unutmayın lütfen

Şevval Sam yeni yaşını Ölüler Günü Festivali’nde kutladı Bi ölüverip sıfırlanayım dedim

Ünlü oyuncunun paylaşımına ise sevenlerinden beğeni ve doğum günü tebrikleri geldi.

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