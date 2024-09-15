Giriş Tarihi: 15.09.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
13:51
Sibel Can'ın biricik gelini ile kız Melisa Ural'dan tatil karesi geldi! Gelin-görümce düşman çatlattı!
Sibel Can ile Hakan Ural'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural, Merve Kaya ile 2022 yılında hayatını birleştirmişti. Evlilikleri hakkında uzun sürmez yorumları yapılsa da genç çift mutluluklarıyla herkesi yanıltmayı başardı. Çocuklarının üzerine titreyen Sibel Can gelinini de bir o kadar seviyor. Sibel Can son olarak gelini Merve Ural'ın doğum gününü paylaştığı gelin-kaynana pozu ile kutlamıştı. Sibel Can'ın biricik gelini son olarak görümcesi Melisa Ural'ın sosyal medyasında ortaya çıktı. İşte Melisa Ural ile Merve Kaya Ural'ın gelin-görümce tatil pozu...