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Haberler Galeri Sibel Can'ın biricik gelini ile kız Melisa Ural'dan tatil karesi geldi! Gelin-görümce düşman çatlattı!
Giriş Tarihi: 15.09.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 13:51

Sibel Can'ın biricik gelini ile kız Melisa Ural'dan tatil karesi geldi! Gelin-görümce düşman çatlattı!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural, Merve Kaya ile 2022 yılında hayatını birleştirmişti. Evlilikleri hakkında uzun sürmez yorumları yapılsa da genç çift mutluluklarıyla herkesi yanıltmayı başardı. Çocuklarının üzerine titreyen Sibel Can gelinini de bir o kadar seviyor. Sibel Can son olarak gelini Merve Ural'ın doğum gününü paylaştığı gelin-kaynana pozu ile kutlamıştı. Sibel Can'ın biricik gelini son olarak görümcesi Melisa Ural'ın sosyal medyasında ortaya çıktı. İşte Melisa Ural ile Merve Kaya Ural'ın gelin-görümce tatil pozu...

Sibel Can’ın biricik gelini ile kız Melisa Ural’dan tatil karesi geldi! Gelin-görümce düşman çatlattı!

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa geçtiğimiz günlerde 30 yaşına basmıştı. Melisa yeni yaşını Instagram'da paylaştığı aile fotoğrafıyla kutlamıştı. Melisa Ural'dan son olarak abisi Engincan Ural'ın eşi Merve Kaya Ural ile tatil pozu geldi.

Sibel Can’ın biricik gelini ile kız Melisa Ural’dan tatil karesi geldi! Gelin-görümce düşman çatlattı!

Sibel Can'ın ilk göz ağrısı oğlu Engin Can Ural 2022 yılında Merve Kaya ile dünyaevine girmişti.

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Sibel Can’ın biricik gelini ile kız Melisa Ural’dan tatil karesi geldi! Gelin-görümce düşman çatlattı!

Görkemli bir düğünle evlenen çift özel hayatlarını ise magazinden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Sibel Can’ın biricik gelini ile kız Melisa Ural’dan tatil karesi geldi! Gelin-görümce düşman çatlattı!

Evlilikleri hakkında uzun sürmez yorumları yapılsa da genç çift herkesi yanılttı.

Sibel Can’ın biricik gelini ile kız Melisa Ural’dan tatil karesi geldi! Gelin-görümce düşman çatlattı!

Sibel Can'ın biricik gelini son olarak görümcesi Melisa Ural'ın sosyal medyasında ortaya çıktı. Melisa Ural ile Merve Kaya Ural'ın gelin-görümce pozu düşman çatlattı.

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