Sibel Can’ın biricik gelini ile kız Melisa Ural’dan tatil karesi geldi! Gelin-görümce düşman çatlattı!

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa geçtiğimiz günlerde 30 yaşına basmıştı. Melisa yeni yaşını Instagram'da paylaştığı aile fotoğrafıyla kutlamıştı. Melisa Ural'dan son olarak abisi Engincan Ural'ın eşi Merve Kaya Ural ile tatil pozu geldi.