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Haberler Galeri Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt aşkını sakladı! İşte Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt ve sevgilisi...
Giriş Tarihi: 12.11.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 07:33

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt aşkını sakladı! İşte Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt ve sevgilisi...

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt aşk hayatıyla magazin gündemine hızlı bir giriş yaptı. Sık sık çapkınlık turlarında yakalanan Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt son zamanların çok konuşulan isimlerinden. Çapkınlık turlarında yakalanan Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt yakışıklılığı ile şimdiden ilgi odağı oldu. Sibel Can'ın üç çocuğundan biri olan Emir Aksüt büyürken çok göz önünde olmasa da artık magazin haberlerinden adını duyurur oldu. Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt, önceki gece Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Emir Aksüt, gazetecileri görünce panik yaşadı. Emir Aksüt'ün sevgilisi kameralardan böyle saklandı...

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt aşkını sakladı! İşte Sibel Can’ın Sulhi Aksüt’ten olan oğlu Emir Aksüt ve sevgilisi...

Şarkıcı Sibel Can'ın, 2000-2010 yılları arasında Sulhi Aksüt'le yaptığı evlilikten dünyaya gelen Emir Aksüt, yakışıklı bir delikanlı oldu. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt şimdilerde 23 yaşında .Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt, önceki gece Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt aşkını sakladı! İşte Sibel Can’ın Sulhi Aksüt’ten olan oğlu Emir Aksüt ve sevgilisi...

Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt, abisi ve ablası Engincan Ural ve Melisa Ural kadar popüler olacağa benziyor.

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Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt aşkını sakladı! İşte Sibel Can’ın Sulhi Aksüt’ten olan oğlu Emir Aksüt ve sevgilisi...

KIZ ARKADAŞINI SAKLADI

Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt, önceki gece Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kız arkadaşı ile mekandan ayrılan Aksüt, gazetecileri görünce hemen arkasını döndü. Ardından kız arkadaşını yanından gönderen Emir Aksüt, daha sonra gelen arabacına bindi ve oradan ayrıldı.

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt aşkını sakladı! İşte Sibel Can’ın Sulhi Aksüt’ten olan oğlu Emir Aksüt ve sevgilisi...

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de son dönemde sevgilileri ile adından söz ettirmişti. Sevgilisiyle tura çıkan Aksüt, sıkışan trafikte gazetecileri görünce panik yaşamıştı.

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt aşkını sakladı! İşte Sibel Can’ın Sulhi Aksüt’ten olan oğlu Emir Aksüt ve sevgilisi...

Emir Aksüt, sevgilisine "Başını eğ, çekmesinler" diye talimat vermiş; kız arkadaşı da yüzünü göstermemek için yere eğilmişti.

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