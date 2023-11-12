Giriş Tarihi: 12.11.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 07:33

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt aşkını sakladı! İşte Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt ve sevgilisi...

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt aşk hayatıyla magazin gündemine hızlı bir giriş yaptı. Sık sık çapkınlık turlarında yakalanan Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt son zamanların çok konuşulan isimlerinden. Çapkınlık turlarında yakalanan Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt yakışıklılığı ile şimdiden ilgi odağı oldu. Sibel Can'ın üç çocuğundan biri olan Emir Aksüt büyürken çok göz önünde olmasa da artık magazin haberlerinden adını duyurur oldu. Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt, önceki gece Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Emir Aksüt, gazetecileri görünce panik yaşadı. Emir Aksüt'ün sevgilisi kameralardan böyle saklandı...