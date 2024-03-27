Giriş Tarihi: 27.03.2024 07:04
Şimdi bambaşka bir iş yapıyor! 40 yaşındaki İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı!
90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Popüler olduğu dönemde TV programlarının gözde konuğu olan Küçük İbo'yu Hülya Avşar'ın kucağına oturtarak sevdiği anlar çok konuşulmuştu. Şimdi 40 yaşında olan şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük, Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Küçük İbo'nun yeni mesleği şaşırttı.