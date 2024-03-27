Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şimdi bambaşka bir iş yapıyor! 40 yaşındaki İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 27.03.2024 07:04

Şimdi bambaşka bir iş yapıyor! 40 yaşındaki İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı!

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Popüler olduğu dönemde TV programlarının gözde konuğu olan Küçük İbo'yu Hülya Avşar'ın kucağına oturtarak sevdiği anlar çok konuşulmuştu. Şimdi 40 yaşında olan şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük, Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Küçük İbo'nun yeni mesleği şaşırttı.

Şimdi bambaşka bir iş yapıyor! 40 yaşındaki İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı!

90'lı yılların çocuk yıldızların biri olan Küçük İbo, yıllar sonra ortaya çıktı. 12 yaşında çıkardığı albümle ünlenen Halil İbrahim Küçük, şimdilerde 39 yaşında. İbrahim Tatlıses'in programında söylediği şarkılarla beğeni toplayan Küçük İbo, Hülya Avşar ile verdiği pozla hafızalara kazınmıştı.

Şimdi bambaşka bir iş yapıyor! 40 yaşındaki İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı!

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şimdi bambaşka bir iş yapıyor! 40 yaşındaki İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı!

Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla.

Şimdi bambaşka bir iş yapıyor! 40 yaşındaki İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı!

Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Şimdi bambaşka bir iş yapıyor! 40 yaşındaki İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı!

İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" diye konuşmuştu.

SON DAKİKA