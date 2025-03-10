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Haberler Galeri Şimdi de golfteki hünerlerini sergiledi! Fahriye Evcen'in fit mi fit paylaşımlarına beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 14:43 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:49

Şimdi de golfteki hünerlerini sergiledi! Fahriye Evcen'in fit mi fit paylaşımlarına beğeni yağdı!

Burak Özçivit'in güzelliğiyle sosyal medyada adından sıkça söz ettiren eşi Fahriye Evcen, yeni bir paylaşım yaparak takipçilerini bir kez daha büyüledi. Son zamanlarda paylaştığı fotoğraflarla büyük ilgi gören Evcen, bu kez golfteki yeteneklerini sergiledi. Sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerle adeta beğeni yağmuruna tutulan Fahriye Evcen, spordaki başarısını da gözler önüne sererek dikkat çekti.

Şimdi de golfteki hünerlerini sergiledi! Fahriye Evcen’in fit mi fit paylaşımlarına beğeni yağdı!

'Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlenerek dünyaevine girmişlerdi.

Şimdi de golfteki hünerlerini sergiledi! Fahriye Evcen’in fit mi fit paylaşımlarına beğeni yağdı!

Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

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Şimdi de golfteki hünerlerini sergiledi! Fahriye Evcen’in fit mi fit paylaşımlarına beğeni yağdı!

Fahriye Evcen, mutlu evliliğinin yanı sıra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görmüştü.

Şimdi de golfteki hünerlerini sergiledi! Fahriye Evcen’in fit mi fit paylaşımlarına beğeni yağdı!

Güzel oyuncu son olarak gittiği golf kulübünden paylaşım yaptı.

Şimdi de golfteki hünerlerini sergiledi! Fahriye Evcen’in fit mi fit paylaşımlarına beğeni yağdı!

Golfteki hünerlerini sergileyen güzel oyuncuya kısa sürede birçok beğeni yağdı.