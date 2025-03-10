Giriş Tarihi: 10.03.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
14:49
Şimdi de golfteki hünerlerini sergiledi! Fahriye Evcen'in fit mi fit paylaşımlarına beğeni yağdı!
Burak Özçivit'in güzelliğiyle sosyal medyada adından sıkça söz ettiren eşi Fahriye Evcen, yeni bir paylaşım yaparak takipçilerini bir kez daha büyüledi. Son zamanlarda paylaştığı fotoğraflarla büyük ilgi gören Evcen, bu kez golfteki yeteneklerini sergiledi. Sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerle adeta beğeni yağmuruna tutulan Fahriye Evcen, spordaki başarısını da gözler önüne sererek dikkat çekti.