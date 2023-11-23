Sinem Kobal ile Beren Saat pişti oldu! Ceketin fiyatı dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:42
Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
11:53
Sinem Kobal'ın daha önce girdiği kırmızı ceketin aynısını Beren Saat giydi. Pişti olan ikilinin giydiği kırmızı ceketin fiyatı merak edildi. Sosyal medyada; "Bir cekete o kadar para verilir mi ya?", "Fiyatı ilk bakışta okuyamadım" gibi yorumlar yapıldı. Öte yandan pişti olan iki oyuncuyla ilgili sosyal medyada "Hangisine daha çok yakıştı?" anketleri yapıldı. Kimi sosyal medya kullanıcısı tercihini Sinem Kobal'dan yana kullanırken kimisi "Beren Saat" dedi.