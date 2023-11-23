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Haberler Galeri Sinem Kobal ile Beren Saat pişti oldu! Ceketin fiyatı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 11:53

Sinem Kobal ile Beren Saat pişti oldu! Ceketin fiyatı dudak uçuklattı!

Sinem Kobal'ın daha önce girdiği kırmızı ceketin aynısını Beren Saat giydi. Pişti olan ikilinin giydiği kırmızı ceketin fiyatı merak edildi. Sosyal medyada; "Bir cekete o kadar para verilir mi ya?", "Fiyatı ilk bakışta okuyamadım" gibi yorumlar yapıldı. Öte yandan pişti olan iki oyuncuyla ilgili sosyal medyada "Hangisine daha çok yakıştı?" anketleri yapıldı. Kimi sosyal medya kullanıcısı tercihini Sinem Kobal'dan yana kullanırken kimisi "Beren Saat" dedi.

Sinem Kobal ile Beren Saat pişti oldu! Ceketin fiyatı dudak uçuklattı!

TV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir davette kırmızı bir ceket giymişti.

Sinem Kobal ile Beren Saat pişti oldu! Ceketin fiyatı dudak uçuklattı!

Kobal'ın derin göğüs dekolteli ceketi şimdi de Beren Saat giydi. İnternette yayınlanan bir programa konuk olan Saat'in, Kobal ile aynı kıyafeti giymeyi tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu.

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Sinem Kobal ile Beren Saat pişti oldu! Ceketin fiyatı dudak uçuklattı!

Takvim'in haberine göre; İkiliyi pişti yapan ceket fiyatı merak edildi. Beren Saat ve Sinem Kobal'ı pişti yapan ceketin fiyatının 227 bin TL olduğunu duyunlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Sinem Kobal ile Beren Saat pişti oldu! Ceketin fiyatı dudak uçuklattı!

SİNEM Mİ, BEREN Mİ?

Sosyal medyada; "Bir cekete o kadar para verilir mi ya?", "Fiyatı ilk bakışta okuyamadım" gibi yorumlar yapıldı.

Sinem Kobal ile Beren Saat pişti oldu! Ceketin fiyatı dudak uçuklattı!

Öte yandan pişti olan iki oyuncuyla ilgili sosyal medyada "Hangisine daha çok yakıştı?" anketleri yapıldı.

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