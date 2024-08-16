Oğulları ile soluğu Çeşme’de aldı! 45 yaşındaki Çağla Şıkel fit fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı!

45 yaşındaki deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel özel hayatı ile sosyal medyanın markajında... Avukat Nail Gönenli ile evlilik yolundaki ilişkilerine geçtiğimiz günlerde nokta koyan Çağla Şıkel, aşka bir şans daha verdi. Nail Gönenli ile barışan Şıkel'in paylaşımlarına oğullarıyla eğlenceli halleri damga vuruyor.