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Haberler Galeri Oğulları ile soluğu Çeşme'de aldı! 45 yaşındaki Çağla Şıkel fit fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı!
Giriş Tarihi: 16.08.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:11

Oğulları ile soluğu Çeşme'de aldı! 45 yaşındaki Çağla Şıkel fit fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı!

Eski manken ve sunucu Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay'ın babası Emre Altuğ ile boşandıktan 8 yıl sonra avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açtı. Özel hayatıyla adından söz ettiren 45 yaşındaki Şıkel, oğulları ile soluğu Çeşme'de aldı. Çocuklarıyla deniz keyfi yapan 45 yaşındaki ünlü güzel, fit fiziğiyle de ilgi odağı oldu.

Oğulları ile soluğu Çeşme’de aldı! 45 yaşındaki Çağla Şıkel fit fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı!

45 yaşındaki deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel özel hayatı ile sosyal medyanın markajında... Avukat Nail Gönenli ile evlilik yolundaki ilişkilerine geçtiğimiz günlerde nokta koyan Çağla Şıkel, aşka bir şans daha verdi. Nail Gönenli ile barışan Şıkel'in paylaşımlarına oğullarıyla eğlenceli halleri damga vuruyor.

Oğulları ile soluğu Çeşme’de aldı! 45 yaşındaki Çağla Şıkel fit fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı!

Son olarak Çağla Şıkel, Kuzey ve Uzay ile birlikte Çeşme'de objektiflere takıldı. Şıkel, Alaçatı'daki bir plajda çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir gün geçirdi.

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Oğulları ile soluğu Çeşme’de aldı! 45 yaşındaki Çağla Şıkel fit fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı!

Oğullarıyla düşkünlüğünü her defasında kanıtlayan Şıkel, ilk önce küçük oğlu Uzay ile plajda tenis oynadı.

Oğulları ile soluğu Çeşme’de aldı! 45 yaşındaki Çağla Şıkel fit fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı!

Sporu hayatından eksik etmediği her halinden belli olan Şikel, fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı.

Oğulları ile soluğu Çeşme’de aldı! 45 yaşındaki Çağla Şıkel fit fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı!

Tenis sonrası ailece deniz scooter'ına binmek için suyun derinine doğru ilerleyen ünlü sunucu, denizde karşılaştığı sevimli bir çocuğun kendisine bir şeyler söylediğini fark edince, ilgilenip konuşmadan geçemedi.

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