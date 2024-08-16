Giriş Tarihi: 16.08.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
14:11
Oğulları ile soluğu Çeşme'de aldı! 45 yaşındaki Çağla Şıkel fit fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı!
Eski manken ve sunucu Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay'ın babası Emre Altuğ ile boşandıktan 8 yıl sonra avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açtı. Özel hayatıyla adından söz ettiren 45 yaşındaki Şıkel, oğulları ile soluğu Çeşme'de aldı. Çocuklarıyla deniz keyfi yapan 45 yaşındaki ünlü güzel, fit fiziğiyle de ilgi odağı oldu.