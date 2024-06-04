SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
09:57
Son dakika acı haber: Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Fatma Karanfil'den acı haber geldi. Kanser tedavisi gören Fatma Karanfil geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti. Keloğlan'ın güzel yıldızı Fatma Karanfil yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Fatma Karanfil 72 yaşında hayata veda etti.