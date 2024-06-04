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Haberler Galeri SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 09:57

SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti!

Son dakika acı haber: Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Fatma Karanfil'den acı haber geldi. Kanser tedavisi gören Fatma Karanfil geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti. Keloğlan'ın güzel yıldızı Fatma Karanfil yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Fatma Karanfil 72 yaşında hayata veda etti.

SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti!

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin sevilen karakteri Şayeste ile gönülleri fetheden usta oyuncu Fatma Karanfil'den acı haber geldi.

SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti!

72 yaşındaki usta oyuncu Fatma Karanfil geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti.

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SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti!

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalarda yer eden Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil'in yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti.

SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti!

4. evre kanser olan Fatma Karanfil tedavi gördüğü Florya'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde hayata veda etti.

SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti!

Kansere yakalanan Karanfil'in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi.

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