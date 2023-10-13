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Haberler Galeri Son Dakika: Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı! Metin Akpınar’dan ilk açıklama!
Giriş Tarihi: 13.10.2023 21:21 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 21:21

Son Dakika: Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı! Metin Akpınar’dan ilk açıklama!

Son Dakika: 62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ve hiç çocuğu olmayan Metin Akpınar'ın evlilik dışı Duygu Nebioğlu isminde bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızları olduğu mahkeme kararıyla kanıtlandı. Bugün ünlü sanatçı basın açıklaması yaptı. İşte Metin Akpınar'ın dikkat çeken o açıklaması!

Son Dakika: Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı! Metin Akpınar’dan ilk açıklama!

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızları olduğu 35 yıl sonra ortaya çıktı.

Son Dakika: Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı! Metin Akpınar’dan ilk açıklama!

Duygu Nebioğlu, usta sanatçı hakkında babalık davası açıp, DNA testi yapılmasını istedi. Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve gizlilik kararı bulunan dava bugün sonuçlandı.

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Son Dakika: Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı! Metin Akpınar’dan ilk açıklama!

Mahkeme kararı ile Akpınar'ın kızı olduğunun resmiyet kazandığını açıklayan Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananları anlattı.

Son Dakika: Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı! Metin Akpınar’dan ilk açıklama!

Bugün ise Metin Akpınar bir basın açıklaması yaptı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son Dakika: Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı! Metin Akpınar’dan ilk açıklama!

İŞTE AKPINAR'IN O AÇIKLAMASI!

Akpınar açıklamasında, "Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur.

36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik.

24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.

Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik.

Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık.

2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı."

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