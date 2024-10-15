Giriş Tarihi: 15.10.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
22:40
Son Dakika: Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber! Kanser tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti!
SON DAKİKA: Oyuncu ve Anadolu Ateşi'nin baş dansçısı olarak bilinen ve bir dönem Survivor'da da yer alan Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber bugün geldi. Pankreas kanseri tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu, bugün yaşamını yitirdi. 7 yaşında bir kızı olan 50 yaşındaki sanatçı Hasan Yalnızoğlu, Bakırköy Devlet Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu.