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Haberler Galeri Son Dakika: Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber! Kanser tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 15.10.2024 22:07 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 22:40

Son Dakika: Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber! Kanser tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti!

SON DAKİKA: Oyuncu ve Anadolu Ateşi'nin baş dansçısı olarak bilinen ve bir dönem Survivor'da da yer alan Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber bugün geldi. Pankreas kanseri tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu, bugün yaşamını yitirdi. 7 yaşında bir kızı olan 50 yaşındaki sanatçı Hasan Yalnızoğlu, Bakırköy Devlet Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu.

Son Dakika: Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber! Kanser tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti!

Anadolu Ateşi'nin baş dansçısı olarak bilinen ve bir dönem Survivor'da da yer alan Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber geldi.

Son Dakika: Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber! Kanser tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti!

PANKREAS KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Pankreas kanseri tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu, bugün yaşamını yitirdi.

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Son Dakika: Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber! Kanser tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti!

HASAN YALNIZOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

7 yaşında bir kızı olan 50 yaşındaki sanatçı Hasan Yalnızoğlu, Bakırköy Devlet Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hasan Yalnızoğlu, yarın Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Son Dakika: Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber! Kanser tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti!

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

Hasan Yalnızoğlu, 1974'te İstanbul'da doğdu. Dansçı, oyuncu ve profesyonel güreşçi olan Survivor Hasan, sporcu kimliğiyle birçok başarıya uzandı.

Son Dakika: Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber! Kanser tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti!

İlkokulu Üsküdar'da tamamlayan Survivor Hasan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastikle başlayıp aynı zamanda çok sevdiği futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı.

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