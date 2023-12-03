Giriş Tarihi: 03.12.2023 16:12

Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş!

Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerin tescilli güzellerinden... Üstelik bir oyuncu... Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor. Sosyal medyanın konuştuğu bu güzel gözlü minik kızın kim olduğunu öğrenenler "Belliymiş Türkiye güzeli olacağı..." demeden edemiyor. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... İşte sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...