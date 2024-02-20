Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
15:33
Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş!
Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Peki bu ismi tanıyabildiniz mi? Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş" demeden edemiyor.