Giriş Tarihi: 21.05.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
07:38
Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor: Kızı yaşındaki sevgilisinden bebek bekliyor!
Sosyete kulisleri bu haberle çalkalanıyor!
Ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu'nun yarı yaşındaki asistanı Tuba İnan'dan bebek beklediği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 64 yaşındaki Tabanlıoğlu'nun, geçtiğimiz yaz 9 yıllık sevgilisi Nina Öger'le yollarını ayırır ayırmaz aşk yaşamaya başladığı genç sevgilisiyle geçtiğimiz ay nişanlandığı konuşulurken, şimdi de hamilelik haberiyle ortalık fena karıştı! İkinci baharını yaşayan Murat Bey'in, kızı yaşındaki sevgilisinden çocuk sahibi olmaya hazırlandığı dedikodusu sosyete çevrelerinde şimdiden ağızları açık bırakmış durumda… Detaylar ise yine Bülent Cankurt'un köşesinde!