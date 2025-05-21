Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor: Kızı yaşındaki sevgilisinden bebek bekliyor!

Bu arada Murat Tabanlıoğlu, Tuba İnan ile evlilik kararı alınca, 20 yıl evli kaldığı ve aynı zamanda ortağı olan Melkan Gürsel ile 10 yıl süren 'medeni ilişkisi' bitmiş, ortaklıkları da sona ermişti. Bu bebek haberinden sonra bakalım neler olacak!