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Haberler Galeri Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor: Kızı yaşındaki sevgilisinden bebek bekliyor!
Giriş Tarihi: 21.05.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 07:38

Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor: Kızı yaşındaki sevgilisinden bebek bekliyor!

Sosyete kulisleri bu haberle çalkalanıyor! Ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu'nun yarı yaşındaki asistanı Tuba İnan'dan bebek beklediği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 64 yaşındaki Tabanlıoğlu'nun, geçtiğimiz yaz 9 yıllık sevgilisi Nina Öger'le yollarını ayırır ayırmaz aşk yaşamaya başladığı genç sevgilisiyle geçtiğimiz ay nişanlandığı konuşulurken, şimdi de hamilelik haberiyle ortalık fena karıştı! İkinci baharını yaşayan Murat Bey'in, kızı yaşındaki sevgilisinden çocuk sahibi olmaya hazırlandığı dedikodusu sosyete çevrelerinde şimdiden ağızları açık bırakmış durumda… Detaylar ise yine Bülent Cankurt'un köşesinde!

BÜLENT CANKURT
Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor: Kızı yaşındaki sevgilisinden bebek bekliyor!

Şimdilerde sosyete ve iş dünyası, 64 yaşındaki ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu'nun yarı yaşındaki asistanı Tuba İnan'nın hamile olduğu dedikodusuyla çalkalanıyor! Vallahi olur mu olur!

Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor: Kızı yaşındaki sevgilisinden bebek bekliyor!

9 yıllık sevgilisi Nina Öger'den geçen yaz ayrılıp arayı hiç açmadan Tuba İnan ile flört etmeye başlayan, sosyal medyada aşk kokan pozlarını paylaştığı sevgilisine önceki ay da evlenme teklif eden Murat Bey, yaklaşık 10 ayır herkesi dumura uğratıyordu!

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Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor: Kızı yaşındaki sevgilisinden bebek bekliyor!

Hatta evlenecekleri haberini verirken, "İkinci baharını yaşayan Murat Bey'in, bundan sonraki bombası ise, boyunca olan kızı Mina Gürsel Tabanlıoğlu'na kardeş getirmek olacaktır herhalde" diye takılmıştım! Ve son bombayı da patlattı!

Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor: Kızı yaşındaki sevgilisinden bebek bekliyor!

Bu arada Murat Tabanlıoğlu, Tuba İnan ile evlilik kararı alınca, 20 yıl evli kaldığı ve aynı zamanda ortağı olan Melkan Gürsel ile 10 yıl süren 'medeni ilişkisi' bitmiş, ortaklıkları da sona ermişti. Bu bebek haberinden sonra bakalım neler olacak!

Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor: Kızı yaşındaki sevgilisinden bebek bekliyor!

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