Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya aşkı belgelendi! Romantik poz olay oldu!
Giriş Tarihi: 08.10.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 12:03

Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya aşkı belgelendi! Romantik poz olay oldu!

Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Şeref Meselesi, Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak Büşra Cebe ile ilişkisini sonlandıran Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Son olarak ikilinin aşkı belgelendi. Ünlü çiftin romantik karesine yorum yağdı.

Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya aşkı belgelendi! Romantik poz olay oldu!

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne? Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve son olarak Ruhun Duymaz gibi projelerde rol almıştı.

Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya aşkı belgelendi! Romantik poz olay oldu!

35 yaşındaki oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya aşkı belgelendi! Romantik poz olay oldu!

Özyıldız, geçtiğimiz günlerde Büşra Cebe ile ilişkisini bitirmiş, ikili birbirini Instagram'dan da silmişti.

Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya aşkı belgelendi! Romantik poz olay oldu!

Şükrü Özyıldız'ın, gönlünü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya kaptırdığı iddia edilmişti.

Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya aşkı belgelendi! Romantik poz olay oldu!

Sık sık arkadaş grubuyla bir araya gelen ikili, yan yana görüntülenmişti.

SON DAKİKA