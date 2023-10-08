Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya aşkı belgelendi! Romantik poz olay oldu!

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne? Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve son olarak Ruhun Duymaz gibi projelerde rol almıştı. 35 yaşındaki oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Özyıldız, geçtiğimiz günlerde Büşra Cebe ile ilişkisini bitirmiş, ikili birbirini Instagram'dan da silmişti. Şükrü Özyıldız'ın, gönlünü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya kaptırdığı iddia edilmişti. Sık sık arkadaş grubuyla bir araya gelen ikili, yan yana görüntülenmişti. fenomen Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın aşkı belgelendi. Ünlü isimlerin şimdilerde birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı. Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın romantik karesi sosyal medyada çok konuşuldu. İŞTE İKİLİNİN ROMANTİK POZU... Bir süre önce yakınlaşan çifti ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor.