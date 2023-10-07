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Haberler Galeri Süpermen karakterini canlandıran Clark Kent’e benzerliğiyle dikkat çeken Ahmet Yıldız İstanbul’un altını üstüne getirdi!
Giriş Tarihi: 07.10.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 06:45

Süpermen karakterini canlandıran Clark Kent’e benzerliğiyle dikkat çeken Ahmet Yıldız İstanbul’un altını üstüne getirdi!

Sivas doğumlu Ahmet Yıldız, dünyayı kasıp kavuran Süpermen karakterine tıpatıp benziyor. Geçtiğimiz günlerde süper karakterin kıyafetini giyip sokaklarda gezintiye çıkan Yıldız, büyük heyecana neden oldu. Bizim Süpermen şehir hatları motoruyla Beşiktaş'tan Kadıköy'e geçti, oradan Nişantaşı'na yürüdü. Kimi Yıldız'a "Uçabiliyor musun abi?" diye sordu, kimi "Abi Batman nerede?" diye takıldı. Bu arada Yıldız'ın görüntülerini gören Süpermen filminin yapımcısı Warner Bros onu Paris'e davet etti. Sivaslı Yıldız, orada şirket tarafından ağırlandı, bir etkinliğe katıldı.

ÖMER KARAHAN
Süpermen karakterini canlandıran Clark Kent’e benzerliğiyle dikkat çeken Ahmet Yıldız İstanbul’un altını üstüne getirdi!

Tüm dünya, 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek olan Superman'in yeni serisi 'Superman: Legacy'yi bekliyor. Henry Cavill'ın Süpermen karakterini canlandırmayacağını açıklaması üzerine herkes 'Süperman kim olacak?' diye merak içerisindeydi. Yetkililer Süperman karakteri için aylarca oyuncu aradı. Ve son olarak Süpermen'i David Corenswet'in canlandırmasına karar verildi. Yeni Süperman'imiz David Corenswet hepimize hayırlı olsun.

Süpermen karakterini canlandıran Clark Kent’e benzerliğiyle dikkat çeken Ahmet Yıldız İstanbul’un altını üstüne getirdi!

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Ancak... Aylarca aramaya, çalışmalara yapmaya aslında hiç gerek yoktu. Zira filmlerden arta kalan zamanda Süpermen'in kendisi Türkiye'de yaşamını sürdürüyordu. Kriptonlu değil, Sivaslı, hem de Metropolis'te değil İstanbul'da yaşıyor...

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Süpermen karakterini canlandıran Clark Kent’e benzerliğiyle dikkat çeken Ahmet Yıldız İstanbul’un altını üstüne getirdi!

Ahmet Yıldız, sosyal medyada sıkı takipçisi olan bir fenomen... Clark Kent karakterine benzerliğiyle dikkat çeken Yıldız, Süpermen kostümü ile İstanbul'un çeşitli yerlerinde dolaşıyor.

Süpermen karakterini canlandıran Clark Kent’e benzerliğiyle dikkat çeken Ahmet Yıldız İstanbul’un altını üstüne getirdi!

Genci-yaşlısı herkes Süperman'i karşısında görünce şoke oluyor. Süpermen şehir hatları motoruyla Beşiktaş'tan Kadıköy'e geçiyor, orada meydanlarda dolaşıyor. Geçen arabalardan yolda yürüyenlere herkes ona uçması için isteklerde bulunup Batman veya arkadaşlarını soruyor.

Süpermen karakterini canlandıran Clark Kent’e benzerliğiyle dikkat çeken Ahmet Yıldız İstanbul’un altını üstüne getirdi!

Bu arada dünyaca ünlü film serisinin yapımcı firması Warner Bros, Ahmet Yıldız'ı yurtdışında da bir organizasyonda misafir etti ve ürettiği içerikler ve Süperman'a benzerliği konusunda beğenilerini sundu.

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