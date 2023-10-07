Giriş Tarihi: 07.10.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 06:45

Süpermen karakterini canlandıran Clark Kent’e benzerliğiyle dikkat çeken Ahmet Yıldız İstanbul’un altını üstüne getirdi!

Sivas doğumlu Ahmet Yıldız, dünyayı kasıp kavuran Süpermen karakterine tıpatıp benziyor. Geçtiğimiz günlerde süper karakterin kıyafetini giyip sokaklarda gezintiye çıkan Yıldız, büyük heyecana neden oldu. Bizim Süpermen şehir hatları motoruyla Beşiktaş'tan Kadıköy'e geçti, oradan Nişantaşı'na yürüdü. Kimi Yıldız'a "Uçabiliyor musun abi?" diye sordu, kimi "Abi Batman nerede?" diye takıldı. Bu arada Yıldız'ın görüntülerini gören Süpermen filminin yapımcısı Warner Bros onu Paris'e davet etti. Sivaslı Yıldız, orada şirket tarafından ağırlandı, bir etkinliğe katıldı.