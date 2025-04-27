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Haberler Galeri Sustalı Ceylan'ın 'Necmi'si o sahne sonrası yaşadıklarını anlattı! "Ölüm tehditleri alıyorum"
Giriş Tarihi: 27.04.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 09:19

Sustalı Ceylan'ın 'Necmi'si o sahne sonrası yaşadıklarını anlattı! "Ölüm tehditleri alıyorum"

a Para'da yayınlanan 'Biz Bize' programına, bu hafta atv dizisi 'Sustalı Ceylan'ın 'Necmi'si Hasan Küçükçetin, 'Kuruluş Osman' dizisinin başrol oyuncusu Özge Törer, şarkıcılar Gökhan Keser ile Tuğba Özerk konuk oldu.

İLKER GEZİCİ
Sustalı Ceylan’ın ’Necmi’si o sahne sonrası yaşadıklarını anlattı! Ölüm tehditleri alıyorum

HASAN KÜÇÜKÇETİN
- Bir babanın oğlunun böbreğini, sevgilisine para bulabilmek için satması hikâyesi beni çok etkiledi. 20 yıldır bu işin içindeyim. Her rolü oynadım, kötüyü de oynadım ama bu çok kötü. Bir baba nasıl oğlunun böbreğini satar dedim. Yeni baba da oldum. Nasıl ikna olacağım diye sordum yönetmene, iki böbreği var öyle düşün dedi. Babalık duygusu çok zorladı beni rolü çıkarmamda. Ceylan'a babasıyla eski karısına yaptıkları konusunu anladım ama böbreği satma konusunda hâlâ ikna değilim. Çocuğum olmasaydı daha rahat çıkarırdım, çünkü babalığın ne olduğunu bilmiyordum. Babalığın ne olduğunu görüp de kötü bir babayı oynamak çok yıpratıcı ve zor geldi.

Sustalı Ceylan’ın ’Necmi’si o sahne sonrası yaşadıklarını anlattı! Ölüm tehditleri alıyorum

ÇOK UÇ BİR KARAKTER

- Şu ana kadar oynadığımın en kötüsüydü. Beni en zorlayan iş diyebilirim, hem psikolojik hem de set olarak. Çocuk oyuncuya bunun oyun olduğunu göstermemiz gerekiyordu. Çok uç ve fantastik bir karakter bana göre Necmi.

- Önceden çalıştığım yapım şirketi ve yönetmen olunca bana kolaylık sağladılar. Bir kalıbın içine sokmadılar.

- Role hazırlanırken bol bol reality şov izledim. Bunu yapanlar nasıl insanlar diye baktım. Çünkü Necmi her an Müge Anlı'ya çıkabilecek bir adam. Sürekli o programları izledim. Eşime bu projeyi söylediğimde sana bunun küfür kıyamet geri dönüşü olacak dedi. Gerçekten de çok küfür geldi. Mesaj sayısı artınca tamam dedim güzel olmuş bu iş. Hatta ölüm tehdidi bile aldım. Size küfür etmeyeceğim ama beni delirttiniz, bir kurşunluk canınız var inşallah karşılaşmayız diye yazmış. Çok enteresan. İnsanlar beni Necmi olarak görüyorlar. Necmi'nin olduğu yerde bela bitmez.

- Çok zor bir çocukluk geçirmiş Necmi. Kaderini yaşıyor adam. Bir şekilde kendini haklı çıkarabiliyor.

- Dönem işlerinde de oynadım. Yükseklik korkum var benim. Atın üstüne çıkınca boyum da yüksek, kendimi çok yüksekte hissediyorum.

- Kızım Ayza sayesinde daha sabırlı oldum. Gece nöbet çizelgemiz vardı, 2 saatte bir kalkacağımızı bilmiyordum. Acayip bir sabır ve duygusallık yüklendi bana. Beni daha TV'de görmedi. Cinnet anında görmesin diye evde izlemiyoruz diziyi.

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Sustalı Ceylan’ın ’Necmi’si o sahne sonrası yaşadıklarını anlattı! Ölüm tehditleri alıyorum

OYUNCU OLMAMDA ERKAN CAN'IN PAYI BÜYÜK
- Oyuncu olmam da Erkan Can'ın payı çok büyük. Ören'e imza gününe gelmişti. Orada cesaretimi toplayıp 'Konservatuvara hazırlanıyorum bana biraz tüyo verir misin?' dedim. 'Oyna' dedi, 'Burada oynayamam' dedim. 'Nerede oynarsın?' diye sordu. 'Evde oynarım' dedim. Eve geldi. Ailem onu kapıda görünce çok şaşırdı. Gerçekten onun verdiği 2-3 tüyoyla sınavı kazandım. Oyuncu olmamda onun ve teyzemin çok büyük payları var.

Sustalı Ceylan’ın ’Necmi’si o sahne sonrası yaşadıklarını anlattı! Ölüm tehditleri alıyorum

HAYALİM PİLOT OLMAKTI
- Burhaniyeliyim ben. Pilot olmak istiyordum çocukken. Babam emekli astsubay. Pilotluk hayalimden boyumun uzun olması sebebiyle vazgeçtim. Oyuncu olduktan sonra uzaktan kumandalı uçak ve helikopter koleksiyonu yapmaya başladım. Şimdi onları uçuruyorum.

Sustalı Ceylan’ın ’Necmi’si o sahne sonrası yaşadıklarını anlattı! Ölüm tehditleri alıyorum

TUĞBA ÖZERK

Çok arkadaş kazığı yedim ama kin tutmam

- Yeni şarkımı çıkardık. Yıldırım Gürses'e ait bir şarkı olan 'Dertliyim Arkadaş' şarkısı. Şarkıya klip de çektik. 1981'de Ajda Pekkan seslendirmiş. Gizli hitleri çıkarmak hoşuma gidiyor. Kendi yazdığım şarkıların yanı sıra böyle eserleri seslendirmek beni mutlu ediyor.

- Hayatın hüzün kısımlarını çok kaydeden bir yanım var. Ne kadar neşeli ve şen şakrak biri olsam da iç tarafta ağlama duvarım mevcuttur. Hüzünlü tarafı taşıyan biriyim. Hepimizin yaraları var. Yazdıklarımla yaralara dokunduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla bu şarkının sözleri beni çok etkiledi. Melodik yapı da çok Avrupai. Ev değişiyor koltuk değişmiyor. O koltuğuma şarkı bile yazdım. Bir bağ kurmuş vaziyetteyim. O koltukta yazarım şarkılarımı.