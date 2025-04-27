Sustalı Ceylan'ın 'Necmi'si o sahne sonrası yaşadıklarını anlattı! "Ölüm tehditleri alıyorum"

ÇOK UÇ BİR KARAKTER

- Şu ana kadar oynadığımın en kötüsüydü. Beni en zorlayan iş diyebilirim, hem psikolojik hem de set olarak. Çocuk oyuncuya bunun oyun olduğunu göstermemiz gerekiyordu. Çok uç ve fantastik bir karakter bana göre Necmi.

- Önceden çalıştığım yapım şirketi ve yönetmen olunca bana kolaylık sağladılar. Bir kalıbın içine sokmadılar.

- Role hazırlanırken bol bol reality şov izledim. Bunu yapanlar nasıl insanlar diye baktım. Çünkü Necmi her an Müge Anlı'ya çıkabilecek bir adam. Sürekli o programları izledim. Eşime bu projeyi söylediğimde sana bunun küfür kıyamet geri dönüşü olacak dedi. Gerçekten de çok küfür geldi. Mesaj sayısı artınca tamam dedim güzel olmuş bu iş. Hatta ölüm tehdidi bile aldım. Size küfür etmeyeceğim ama beni delirttiniz, bir kurşunluk canınız var inşallah karşılaşmayız diye yazmış. Çok enteresan. İnsanlar beni Necmi olarak görüyorlar. Necmi'nin olduğu yerde bela bitmez.

- Çok zor bir çocukluk geçirmiş Necmi. Kaderini yaşıyor adam. Bir şekilde kendini haklı çıkarabiliyor.

- Dönem işlerinde de oynadım. Yükseklik korkum var benim. Atın üstüne çıkınca boyum da yüksek, kendimi çok yüksekte hissediyorum.

- Kızım Ayza sayesinde daha sabırlı oldum. Gece nöbet çizelgemiz vardı, 2 saatte bir kalkacağımızı bilmiyordum. Acayip bir sabır ve duygusallık yüklendi bana. Beni daha TV'de görmedi. Cinnet anında görmesin diye evde izlemiyoruz diziyi.