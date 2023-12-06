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Haberler Galeri Tam bir estetik harikası oldu! Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ı bir de şimdi görün... Asla tanıyamayacaksınız!
Giriş Tarihi: 06.12.2023 15:23

Tam bir estetik harikası oldu! Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ı bir de şimdi görün... Asla tanıyamayacaksınız!

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin yakın arkadaşlarından Banu olarak hafızalara kazınan Sonay Aydıntam bir estetik harikası oldu. Yayınlandığı dönem ilgi ile izlenen Çılgın Bediş dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Banu da bunlardan biriydi... Çılgın Bediş'in Bunu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen Çılgın Bediş'in Banu'su son hali ile herkesi şaşırtıyor. İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın değişimi…

Tam bir estetik harikası oldu! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın’ı bir de şimdi görün... Asla tanıyamayacaksınız!

1996-2001 yıllarında reyting rekorları kıran 'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın son halliyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Tam bir estetik harikası oldu! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın’ı bir de şimdi görün... Asla tanıyamayacaksınız!

90'lı yılların kült gençlik dizisi Çılgın Bediş'teki saf Banu karakterini Sonay Aydın canlandırıyordu. Artık İngiltere'de yaşayan Sonay Aydın son haliyle beğeni topluyor.

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Tam bir estetik harikası oldu! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın’ı bir de şimdi görün... Asla tanıyamayacaksınız!

Saç rengini değiştiren ve burun ameliyatı olan Aydın sık sık Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyor.

Tam bir estetik harikası oldu! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın’ı bir de şimdi görün... Asla tanıyamayacaksınız!

Sonay Aydın bir takipçisine verdiği yanıtta "İnşallah birkaç yıla Türkiye'deyim yeniden sektöre dönmek istiyorum" demişti.

Tam bir estetik harikası oldu! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın’ı bir de şimdi görün... Asla tanıyamayacaksınız!

İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın değişimi…

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